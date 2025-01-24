Βόμβα έριξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου μετά τη σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ επί της Σλάβια Πράγας, με τον Ρουμάνο προπονητή να αποκαλύπτει ότι μετά την ήττα από τον Βόλο στην Τούμπα, είχε σκεφτεί να αποχωρήσει από τους Θεσσαλονικείς!

Ο τεχνικός των πρωταθλητών ανέφερε συγκεκριμένα πως «είπα στους παίκτες να φύγω από την ομάδα, δεν με άφησαν».

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τη νίκη επί της Σλάβια Πράγας:

«Είμαι ευχαριστημένος από την εμφάνιση και τη νίκη. Νομίζω ότι παίξαμε πολύ ωραία, κοντρολάραμε, σκοράραμε και δεν δεχτήκαμε γκολ. Πριν από το ματς, είχα πει ότι θα είναι πολύ ωραίο να κερδίσουμε χωρίς να δεχθούμε γκολ. Και αυτό συνέβη. Δείξαμε ωριμότητα και αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει μία σειρά από ώριμα ματς ακόμη και αυτά που δεν κερδίσαμε όπως με τη Στεάουα. Όμως μου είπαν πως ισχύει ότι έχουμε προκριθεί σύμφωνα με όσα ισχύουν. Ακόμη δεν είμαι σίγουρος, θέλω να είμαι 101% σίγουρος.

Είμαι χαρούμενος για τη βραδιά και για την πρόκριση. Για τον κόσμο, για τη διοίκηση. Για την ομάδα. Το ότι συνεχίζουμε στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό. Είμαι χαρούμενος για την επιστροφή που κατάφεραν να κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να πάμε από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και τότε, ποιος ξέρει. Για τη διαχείριση δεν μπορώ να πω. Προέχει το ματς της Κυριακής. Ένα πολύ έντονο ματς, πολλά τρεξίματα από την ομάδα μας. Μία πολύ καλή ομάδα είναι η Σλάβια και δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Τσεχία».

Για το αν ο πραγματικός ΠΑΟΚ είναι αυτός που εμφανίστηκε κόντρα στη Σλάβια:

«Δυστυχώς για εμάς, έχουμε και θετικές και αρνητικές εμφανίσεις. Είχαμε όμως αντιδράσεις παρά τα πάνω και κάτω μέσα στην σεζόν. Όταν υπάρχουν παιχνίδια που είναι τελικοί, βρισκόμαστε σε πολύ καλή απόδοση. Στο πρωτάθλημα χάσαμε βαθμούς από τον ΟΦΗ, τον Βόλο, είναι οδυνηρό να χάνεις παιχνίδια στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε από την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας. Υπάρχει ευθύνη γιατί δεν είναι φυσιολογικό να προηγούμαστε σε ματς και να δεχόμαστε γκολ. Πονάνε τα ματς που έχουμε χάσει. Αυτά τα ματς που χάσαμε να λειτουργήσουν σαν συναγερμός, σαν ξυπνητήρι σε όλους μας.

Στα παιχνίδια της μεγάλης έντασης, μπαίνουμε με τη μέγιστη συγκέντρωση και τα κερδίζουμε. Δεν είμαστε μαχητές στο μυαλό. Η ένταση με την οποία είχαμε στην άμυνα και όταν πηγαίναμε στην επίθεση ήταν μεγάλη. Ήταν σημαντικό να κερδίσουμε. Φέραμε κάποιους παίκτες. Ήταν μία πολύ σημαντική εβδομάδα. Όταν συζητήσαμε με την ομάδα μετά τον Βόλο, ενωθήκαμε σε κάτι διαφορετικό για να παλέψουμε, να έχουμε μία μάχη μπροστά μας. Μετά τον Βόλο, είπα στους παίκτες να φύγω από την ομάδα, δεν με άφησαν.

Πάντως είδαμε την αντίδραση παίζοντας δύο ματς. Με αυτό τον τρόπο θα συνεχίσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Σε δύο ημέρες θα επιστρέψω στο κλουβί μου, Είναι κρίμα που δεν βρίσκομαι συνέχεια εδώ στον πάγκο της ομάδας».

Για το πώς αισθάνεται για την αποθέωση του κόσμου: «Άλλαξα εντελώς τη σκέψη μου. Είμαι περήφανος για την ομάδα και το πώς αντέδρασε. Σκέφτομαι και τη λανθασμένη τιμωρία μου, ήταν μία σκληρή και άδικη τιμωρία που μου επιβλήθηκε. Όλη η εβδομάδα ήταν συγκινητική. Είχε ωραία συναισθήματα. Η προσπάθεια που έκανε ο Ιβάν και ο Γιώργος Σαββίδης ήταν μεγάλη. Ο κόσμος φώναξε το όνομά μου, γιατί εγώ εκπροσωπώ την ομάδα. Είμαστε εδώ για να προχωρήσουμε και να παλέψουμε έως το τέλος».





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.