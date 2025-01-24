Έστειλε τη Σλάβια σπίτι της και αγκάλιασε την πρόκριση ο ΠΑΟΚ

Πιστός στο 4-2-3-1 ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Κοτάρσκι κάτω από τα δοκάρια και τους Γιόνι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα.

Στον άξονα επιλέχτηκαν οι Οζντόεφ-Σβαμπ, με τους Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλια και Τάισον πίσω από τον Τσάλοφ.

Από την άλλη, ο Γίντριχ Τρπισόφσκι πορεύτηκε με 3-4-3, έχοντας τον Μάντους στο τέρμα και τους Κονέτσνι, Όγκμπου και Ζίμα τριάδα στην άμυνα.

Ντουντέρα, Ζαφείρης, Ντόρλεϊ και Ντιουφ βρέθηκαν στο κέντρο, με την επιθετική τριπλέτα να απαρτίζεται από Λινγκρ, Χίτιλ και Πεκ.

Το ματς

Η πρώτη αξιόλογη φάση καταγράφηκε στο όγδοο λεπτό, με τον Τάισον να κάνει το γύρισμα από πλάγια θέση και να βλέπει τον Μάντους να διώχνει.

Στο 10’ οι Τσέχοι πάγωσαν την Τούμπα με τον Χίτιλ αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, με τον Τάισον να απειλεί εκ νέου στο 14’, όταν έπιασε εξαιρετικό σουτ μα νικήθηκε από τον τερματοφύλακα της Σλάβια, που έδιωξε εντυπωσιακά.

Στο 22’, ο Σβαμπ πλάσαρε από το ύψος της περιοχής αλλά ο Μάντους μπλόκαρε, με τον Αυστριακό να κερδίζει πέναλτι σε σπρώξιμο του Ντουντέρα δύο λεπτά αργότερα και να ευστοχεί από τη λευκή βούλα για το 1-0 στο 26’!

Στο 31’, Κοτάρσκι και Μάντους σταμάτησαν Πεκ και Τσάλοφ αντίστοιχα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με τον Τάισον να απειλεί για μία ακόμη φορά στο 36’ αλλά να βλέπει εκ νέου τον Τσέχο γκολκίπερ να αποκρούει.

Οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν το 1-1 στο 38’, με τον Χίτιλ να πιάνει την κεφαλιά μετά το γύρισμα του Λινγκρ αλλά να βλέπει την μπάλα να χτυπά στο οριζόντιο δοκάρι.

Διαιτητής: Γιουγκ (Σλοβενία)

Βοηθοί: Ζούνιτς, Βιντάλι (Σλοβενία)

4ος: Σμάιτς (Σλοβενία)

VAR: Σάγκρκοβιτς, Μπόροσακ (Σλοβενία)

