Ολυμπιακός: Ευχαριστούμε τον υπέροχο κόσμο μας - Το Κύπελλο χάθηκε, η μεγάλη μάχη μαίνεται

Η παρουσία του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο δεν είχε happy end, αφού χάθηκε το Κύπελλο με την ήττα (79-68) από τον Παναθηναϊκό AKTOR στον τελικό του AllwynFinal 8 και οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν το μήνυμά τους μέσω των social media.

Αρχικά, θέλησαν να ευχαριστήσουν τον κόσμο της ομάδας, που γεύτηκε πικρή γεύση με την απώλεια του τρίτου σε ιεραρχία τίτλου, αλλά και να δώσουν το σύνθημα για τα άλλα δύο τρόπαια που έχει θέσει ως στόχο η ομάδα του Πειραιά.

«Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον υπέροχο κόσμο μας που ήταν στο πλευρό μας. Το Κύπελλο Ελλάδος χάθηκε, όμως η μεγάλη μάχη μαίνεται. Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ ακόμα πιο δυνατά», επισημαίνουν οι «ερυθρόλευκοι» σε ανάρτησή τους.

