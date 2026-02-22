Ο Παναθηναϊκός AKTOR στέφθηκε νικητής του Allwyn Final 8, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 79-68 στον τελικό και κατακτώντας το 22ο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του.

Η στιγμή που ξεχώρισε όμως δεν ήταν στο παρκέ, αλλά στα αποδυτήρια, καθώς ο αρχηγός Κώστας Σλούκας πήρε τον λόγο και αφιέρωσε τη νίκη και το τρόπαιο στον προπονητή Εργκίν Αταμάν, ο οποίος πρόσφατα έχασε τη μητέρα του.

Η κίνηση αυτή συγκίνησε όλους τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, δείχνοντας το ήθος και την ηγετική προσωπικότητα του Σλούκα πέρα από το γήπεδο.

