Γιαννακόπουλος: «Αυτή ήταν πρώτη κούπα, θα φέρω άλλες δύο»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το πρωί της Κυριακής μήνυμα για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό AKTOR, ανεβάζοντας story στο Instagram.

Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» αναφέρθηκε στη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο, όπου διεξήχθη το AllwynFinal 8, ενώ έδωσε υπόσχεση για άλλα δύο τρόπαια στη σεζόν. Δηλαδή την Ευρωλίγκα, με το Final-4 να φιλοξενείται ως γνωστόν στο Telekom Center Athens, αλλά την επιστροφή στην κορυφή εντός των συνόρων.

Αναφερόμενος στο γνωστό σημείο, όπου τοποθετεί τις κούπες που κατακτά η ομάδα του τόνισε: «Στο τραπεζάκι πίσω θα φέρω το Κύπελλο. Μετά θα φέρω άλλα δύο».

