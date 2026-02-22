Παναθηναϊκός: Οι τρεις… και οι «πράσινοι σωματοφύλακες»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 79-68 και κατέκτησε πανάξια τον πρώτο χρονικά σημαντικό τίτλο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Οι αθλητές του Εργκίν Αταμάν κυριάρχησαν απόλυτα του «αιωνίου» αντιπάλου σε κάθε γωνία του παρκέ, με αποτέλεσμα να κάνουν δικό τους και το φετινό Κύπελλο Ελλάδας.

Ήταν μια αναμέτρηση, στην οποία πρακτικά ουδείς παίκτης από το «πράσινο» δυναμικό υστέρησε, πιάνοντας συνολικά η ομάδα υψηλά στάνταρ απόδοσης επί 40 λεπτά.

