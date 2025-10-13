Ο Παναθηναϊκός AKTOR αφήνει πίσω του το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και την ήττα στο ΣΕΦ (90-86) αφού οι υποχρεώσεις τρέχουν και άρχισε... διαβολοβδομάδα με παιχνίδια απέναντι στη Βιλερμπάν εντός την Τετάρτη και την Εφές εκτός την Παρασκευή.

Τα προβλήματα δεν λείπουν, αφού πέραν του Ματίας Λεσόρ, προέκυψαν και αυτά των Κέντρικ Ναν και Αλέξανδρου Σαμοντούροβ. Ο Αμερικανός γκαρντ αποκόμισε ένα αιμάτωμα στην επιγονατίδα από σύγκρουση με συμπαίκτη του στην προπόνηση του Σαββάτου και έχασε το χθεσινό ντέρμπι. Πάντως οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ήταν «καθαρές» και δεν έδειξαν κάτι παραπάνω από μια απλή κάκωση. Η συμμετοχή του στο ματς της Τετάρτης θα κριθεί με βάση την εικόνα του στη σημερινή και αυριανή προπόνηση, με τις πιθανότητες να είναι με το μέρος του.

Παράλληλα, προέκυψε πρόβλημα και με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ. Στην ολιγόλεπτη συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο, ο 19χρονος πάουερ φόργουορντ αποκόμισε ένα χτύπημα στο δάκτυλο και δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο μέρος. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης.

