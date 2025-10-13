Οι Μπακς παρέμειναν αήττητοι στα φιλικά προετοιμασίας τους (3-0) με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση στην pre-season, στη φιλική νίκη επί των Μπουλς στο Σικάγο, 127-121.

Ο Greek Freak, που μπήκε με καθυστέρηση λίγων ημερών στην προετοιμασία λόγω COVID, είχε 13 πόντους (6/10 δίποντα και 1/2 βολές), 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 21 λεπτά συμμετοχής δείχνοντας σε καλή κατάσταση.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του 30χρονου σούπερ σταρ:

Πρώτοι σκόρερ για το Μιλγουόκι ήταν οι Μάιλς Τέρνερ και Κάιλ Κούζμα, που πέτυχαν από 19 πόντους, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Ντοκ Ρίβερς. Για τους Μπουλς ο Άγιο Ντοσούνμου με 22 και ο Μάτας Μπουζέλις με 19 πόντους ξεχώρισαν.

