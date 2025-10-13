Η Εθνική μας δεν κατάφερε να πάρει κάτι από την εκτός έδρας αναμέτρησή της με τη Δανία, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης.

Έτσι, η «γαλανόλευκη», μετά την τρίτη διαδοχική ήττα της στον 3ο όμιλο της προκριματικής φάσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, έμεινε κολλημένη στους 3 βαθμούς και στην τρίτη θέση, βλέποντας και τις τελευταίες ελπίδες της για πρόκριση στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού του ερχόμενου καλοκαιριού, να εξανεμίζονται.

Πλέον, με δύο αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε, η Εθνική μας δεν προλαβαίνει να φτάσει Δανία και Σκωτία, οι οποίες έχουν μαζέψει από 10 βαθμούς και θα παλέψουν για την πρωτιά, η οποία δίνει και το απευθείας εισιτήριο για το Μουντιάλ (ο δεύτερος θα παίξει σε μπαράζ πρόκρισης).

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Σκωτία-Λευκορωσία 2-1

Δανία-Ελλάδα 3-1

Η επόμενη (5η) αγωνιστική (15/11):

Ελλάδα-Σκωτία (21:45)

Δανία-Λευκορωσία (21:45)

Η βαθμολογία του ομίλου:

1. Δανία 10 (12-1)

2. Σκωτία 10 (7-2)

3. Ελλάδα 3 (7-10)

4. Λευκορωσία 0 (2-15)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.