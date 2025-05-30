Ολυμπιακός: Επιστρέφει ο Φρομ

Ντύνεται ξανά στα ερυθρόλευκα ο Κρίστιαν Φρομ!



Οι Πειραιώτες, αναζητούσαν εδώ και καιρό έναν παίκτη βαρόμετρο για την επίθεσή τους με τον οποίο ουσιαστικά θα έκλειναν το ρόστερ τους και τον βρήκα στο πρόσωπο του Γερμανού που αγωνίστηκε ξανά στην ομάδα τη σεζόν 2020/21 κατακτώντας μάλιστα και το πρωτάθλημα.

Έτσι ο 35χρονος παίκτης θα πλαισιώσει τους Γκόρντον Πέριν και Ραφαήλ Κουμεντάκη στα «άκρα» της ομάδας του Πειραιά.



Θυμίζουμε ότι μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό ο Φρομ, αγωνίστηκε στις Κάννες την Τόνο Κάλιπο, την Αλ Αραμπί, τον Φοίνικα Σύρου, τη Ραπίντ και τη Ντιναμό Βουκουρεστίου.

