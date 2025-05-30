Champions League: Ο δρόμος προς τον τελικό

Στον δρόμο για τον τελικό του Champions League there can be only one. Παρί Σεν Ζερμέν και Ίντερ θα αναμετρηθούν το Σάββατο στο Μόναχο, διεκδικώντας το τρόπαιο του Champions League. Οι αστέρες των δυο ομάδων αναμένεται «να τα δώσουν όλα».

Έτσι έφτασαν στον τελικό Ιταλοί και Γάλλοι:

Παρί Σεν Ζερμέν

Όμιλος

1η αγωνιστική - 18 Σεπτεμβρίου

Παρί Σεν Ζερμέν-Τζιρόνα 1-0

2η αγωνιστική - 1 Οκτωβρίου

Άρσεναλ-Παρί Σεν Ζερμέν 2-0

3η αγωνιστική - 22 Οκτωβρίου

Παρί Σεν Ζερμέν-Αϊντχόφεν 1-1

4η αγωνιστική - 6 Νοεμβρίου

Παρί Σεν Ζερμέν-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2

5η αγωνιστική - 26 Νοεμβρίου

Μπάγερν-Παρί Σεν Ζερμέν 1-0

6η αγωνιστική - 10 Δεκεμβρίου

Σάλτσμπουργκ-Παρί Σεν Ζερμέν 0-3

7η αγωνιστική - 22 Ιανουαρίου

Παρί Σεν Ζερμέν-Μάντσεστερ Σίτι 4-2

8η αγωνιστική - 29 Ιανουαρίου

Στουτγκάρδη-Παρί Σεν Ζερμέν 1-4

Playoffs

11 Φεβρουαρίου Μπρέστ-παρί Σεν Ζερμέν 0-3

19 Φεβρουαρίου Παρί Σεν Ζερμέν-Μπρεστ 7-0

Φάση των «16»

5 Μαρτίου Παρί Σεν Ζερμέν-Λίβερπουλ 0-1

11 Μαρτίου Λιβερπουλ-Παρί Σεν Ζερμέν 1-4 πέναλτι (0-1)

Προημιτελικά

9 Απριλίου Παρί Σεν Ζερμέν-Αστον Βίλα 3-1

15 Απριλίου Άστον Βίλα-Παρί Σεν Ζερμέν3-2

Ημιτελικά

29 Απριλίου Άρσεναλ-Παρί Σεν Ζερμέν 0-1

7 Μαΐου Παρί Σεν Ζερμέν-Άρσεναλ 2-1

Ίντερ

ΟΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική - 18 Σεπτεμβρίου

Μάντσεστερ Σίτι-Ίντερ 0-0

2η αγωνιστική - 1 Οκτώβριου

Ίντερ-Ερυθρός Αστέρας 4-0

3η αγωνιστική - 23 Οκτωβρίου

Γιουνγκ Μπόις-Ίντερ 0-1

4η αγωνιστική - 6 Νοεμβρίου

Ίντερ-Άρσεναλ 1-0

5η αγωνιστική - 26 Νοεμβρίου

Ίντερ-Λειψία 1-0

6η αγωνιστική -10 Δεκεμβρίου

Λεβερκούζεν-Ίντερ 1-0

7η αγωνιστική -22 Ιανουαρίου

Σπάρτα Πράγας-Ίντερ 0-1

8η αγωνιστική -29 Ιανουαρίου

Ίντερ-Μονακό 3-0

Φάση των «16»

5 Μαρτίου Φέγενορντ-Ίντερ 0-2

11 Μαρτίου Ίντερ-Φέγενορντ 2-1

Προημιτελικά

8 Απριλίου Μπάγερν-Ίντερ 1-2

16 Απριλίου Ίντερ-Μπάγερν 2-2

Ημιτελικά

30 Απριλίου Μπαρτσελόνα-Ίντερ 3-3

6 Μαΐου Ίντερ-Μπαρτσελόνα 4-3 παράταση

