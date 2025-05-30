Τζάμπολ στους μεγάλους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος! Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έρχονται αντιμέτωποι στο ΟΑΚΑ (21:00, ΕΡΤ 3), στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τους τελικούς της Stoiximan GBL.

Αμφότερες οι ομάδες προέρχονται από την απογοήτευση του Final Four στο Άμπου Ντάμπι, και στοχεύουν να κατακτήσουν τον τελευταίο τίτλο της σεζόν, έτσι ώστε να ολοκληρώσουν με χαμόγελο την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Όποιος από τους δύο «αιώνιους» φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου στο πρωτάθλημα, σίγουρα θα εξασφαλίσει μία... παραπάνω ηρεμία από τον αντίπαλό του το καλοκαίρι.

Οι «πράσινοι», αρχικά, ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο με ρεκόρ 22-0, χωρίς να χάσουν δηλαδή ούτε ένα παιχνίδι. Αυτό το σερί τους συνεχίστηκε και στα playoffs, καθώς απέκλεισαν με τέσσερις πολύ εύκολες νίκες το Περιστέρι και τον Προμηθέα Πάτρας, εξασφαλίζοντας μία θέση στους τελικούς, όπου θα διεκδικήσουν το 42ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να διεκδικήσει την όγδοη Ευρωλίγκα του, καθώς ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε με σκορ 82-76 στον ημιτελικό. Παρόλα αυτά, έχει εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας στο εγχώριο πρωτάθλημα και θέλει να το εκμεταλλευτεί ώστε να κατακτήσει τον τίτλο και να πανηγυρίσει νταμπλ, έχοντας ήδη πάρει νωρίτερα στη σεζόν το Κύπελλο Ελλάδας.

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός τερμάτισε την κανονική περίοδο στη δεύτερη θέση, με ρεκόρ 20-2, χάνοντας μόνο τα δύο παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεμπέρδεψαν άνετα με τον Πανιώνιο στον πρώτο γύρο (2-0), ενώ με το ίδιο σκορ απέκλεισαν και την ΑΕΚ Betsson, που ήταν πάντως πολύ ανταγωνιστική, ειδικά στο πρώτο ματς του ΣΕΦ. Πλέον, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα διεκδικήσει το 15ο πρωτάθλημα στην ιστορία της.

Στα του Final Four, παρόλο που οι Πειραιώτες πήγαν στο Άμπου Ντάμπι ως το φαβορί, έμειναν επίσης εκτός από τη Μονακό, στον δεύτερο ημιτελικό. Η ήττα αυτή έκανε πολύ κακό στην ψυχολογία του Ολυμπιακού, που καλείται τώρα να μαζέψει τα «κομμάτια» του και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, έχοντας δύσκολη δουλειά, αφού θα πρέπει σίγουρα να «σπάσει» μία φορά την έδρα του Παναθηναϊκού.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, οι «πράσινοι» δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Μάριους Γκριγκόνις και τον Ματίας Λεσόρ, με τον Εργκιν Αταμάν να μην αλλάζει την επτάδα ξένων του (Ναν, Γκραντ, Μπράουν, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Γιούρτσεβεν, Γκέιμπριελ). Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός θα πρέπει σε κάθε παιχνίδι των τελικών να επιλέγει έναν ξένο που δεν θα αγωνιστεί, έτσι ώστε να δημιουργείται εξάδα. Εκτός ρόστερ πρωταθλήματος είναι ο Τίμπορ Πλάις.

Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν γνωστό ότι ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος έχει υποστεί μια θλάση στο δεξί πόδι με αποτέλεσμα ο Γιώργος Μπαρτζώκας να δώσει τη θέση του στον Λούκα Βιλντόσα. Η επτάδα ξένων του Ολυμπιακού είναι η εξής: Βιλντόσα, Φαλ, Μιλουτίνοφ, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Φουρνιέ και Λι. Ένας εξ αυτών θα πρέπει να «κοπεί» πριν από κάθε παιχνίδι. Εκτός εγχώριου ρόστερ είναι οι Μόουζες Ράιτ και Κίναν Έβανς.

Το πρόγραμμα των τελικών:

Game 1: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός (Παρασκευή 30/5, 21:00)

Game 2: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR (Κυριακή 1/6, 21:00)

Game 3: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός (Τετάρτη 4/6, 21:00)

Game 4: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR (Παρασκευή 6/6 στις 21:00)*

Game 5: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός (Δευτέρα 9/6, 21:00)*

