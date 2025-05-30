ΑΕΚ: Το πάει μέχρι… τέλους για τον προπονητή ο Ριμπάλτα

Σε… αναμμένα κάρβουνα παραμένουν οι οπαδοί της ΑΕΚ, οι οποίοι περιμένουν εναγωνίως να μάθουν νέα για τον νέο προπονητή της ομάδας του. Με τις πληροφορίες που διαρρέουν να είναι λιγοστές και τα ονόματα που έχουν βγει στην επιφάνεια για τον διάδοχο του πιο πετυχημένου προπονητή των «κιτρινόμαυρων» τα τελευταία χρόνια να είναι λίγα.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει πάρει εντελώς πάνω του το συγκεκριμένο θέμα, λαμβάνοντας και τα σχετικά ρίσκα, καθώς δείχνει διατεθειμένος να το πάει… μέχρι τέλους ώστε να «κλείσει» τον προπονητή που -σε γενικές γραμμές- θα διαθέτει το «πακέτο» που αναζητά. Έναν τεχνικό με μενταλιτέ νικητή, ενώ δεν δείχνει να έχει βάλει κάποιον περιορισμό όσον αφορά την ηλικία.

Όπως όλα δείχνουν, οι εξελίξεις αναμένονται με τα τωρινά δεδομένα για την ερχόμενη εβδομάδα. Θα αποτελέσει μεγάλη έκπληξη το να καλυφθεί το κενό στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Παρότι δεν υπάρχουν μεγάλα χρονικά περιθώρια, ο Ριμπάλτα σκοπεύει να τα εξαντλήσει για να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Με την άφιξη του νέου τεχνικού, θα δρομολογηθούν άμεσα οριστικές εξελίξεις και στο κομμάτι της ενίσχυσης, αφού ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Ένωσης έχει έτοιμες λύσεις και εκτιμάται ότι θα φουλάρει κατευθείαν για 2-3 περιπτώσεις. Η στόχευση είναι να πάει με 3-4 νέα πρόσωπα στην έναρξη της προετοιμασίας η ΑΕΚ.

