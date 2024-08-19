Εβδομάδα εξελίξεων είναι πιθανό να διανύουμε για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Η 4η Σεπτεμβρίου, όταν και θα πρέπει οι «ερυθρόλευκοι» να δηλώσουν την ευρωπαϊκή τους λίστα, πλησιάζει και τα ανοιχτά μέτωπα είναι αρκετά για τους Πειραιώτες.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε παραμένει προτεραιότητα και παραμένει η αισιοδοξία πως θα επιστρέψει, παρότι η Γουλβς τηρεί σκληρή διαπραγματευτική στάση και δεν συζητά για λιγότερα από 10 εκατ. ευρώ. Μάλιστα η χρησιμοποίηση του Πορτογάλου εξτρέμ ως αλλαγή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στην Άρσεναλ δείχνει πως οι «λύκοι» δεν θα κάμψουν τόσο εύκολα τις αντιστάσεις τους. Πάντως ο 29χρονος άσος είναι ξεκάθαρος ως προς τις προθέσεις του και πιέζει, με τον τρόπο του, να πωληθεί στον Ολυμπιακό.

Στο μεταξύ, η περίπτωση του Νταβίντ Κάρμο «παίζει» και πάλι δυνατά για τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος έχει μείνει στον πάγκο στα τρία πρώτα ματς της Πόρτο (έπαιξε αλλαγή μόνο για 15 λεπτά στον τελικό του Σούπερ Καπ), η οποία βρίσκεται και σε αναζήτηση ενός ακόμη στόπερ. Ο 25χρονος αμυντικός βλέπει τις υποσχέσεις των «δράκων» πως θα αξιοποιηθεί να μην πιάνουν τόπο και οι «ερυθρόλευκοι» καραδοκούν περιμένοντας την ευκαιρία να τον πάρουν πίσω, χωρίς να είναι σαφές με ποια φόρμουλα θα γίνει αυτό.

Από εκεί και πέρα, την ώρα που δείχνει να έχει «παγώσει» η υπόθεση του Αντρέ Όρτα (χθες ήταν στην αποστολή, αλλά έμεινε στον πάγκο στην εκτός έδρας νίκη της Μπράγκα επί της Μποαβίστα), ουδείς μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ανατροπής με τον Κώστα Φορτούνη. Εφόσον ο 32χρονος άσος είναι διαθέσιμος και ο Ολυμπιακός αναζητεί παίκτη με τα χαρακτηριστικά του, δεν είναι απίθανο να φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας.

Πάντα είναι ανοιχτή η περίπτωση και άλλων προσθηκών, όπως στη θέση του αριστερού μπακ και του κεντρικού χαφ. Σημειώνεται πως ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει τρεις «ελεύθερες» θέσεις ξένων παικτών για να φτάσει στους 17 της ευρωπαϊκής του λίστας και υπάρχει ενδεχόμενο πώλησης του Ζουλιάν Μπιανκόν.

