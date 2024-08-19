Νικολογιάννης: «Εμφάνιση πισωγύρισμα και μεγάλη γκέλα για τον Παναθηναϊκό»

Το σχόλιό του για την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Asteras AKTOR κατέθεσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης.

Ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού» τόνισε μεταξύ άλλων ότι «στο ΟΑΚΑ εμφανίστηκε μία ομάδα, που δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα του αγώνα. Στο πρωτάθλημα πρέπει να δώσεις μάχες. Αν δεν δώσεις μάχες, δεν κατακτάς τον τίτλο».

Από εκεί και πέρα αναφέρθηκε στο εκτεταμένο ροτέισον από τον Αλόνσο, σημειώνοντας πως δεν είναι δικαιολογία αυτό και υπογράμμισε ότι ήταν λογικό μετά την υπερπροσπάθεια της Πέμπτης απέναντι στον Άγιαξ να υπάρξουν αλλαγές, πρόσθεσε, όμως, ότι έχει ενστάσεις για το σχήμα της ομάδας, αφού το Ζέκα, Μαξίμοβιτς και Βιλένα στα χαφ δεν «τράβηξε». Για τον Βιλένα, μάλιστα, είπε πως δείχνει ότι δεν μπορεί να βρίσκεται άλλο στο ρόστερ του «τριφυλλιού» με αυτή την εικόνα και πρέπει να αποχωρήσει.

Τέλος, για τον Τετέ σχολίασε πως ήταν «πραγματική όαση», ενώ αναφέρθηκε και στη διαιτησία.

Πηγή: skai.gr

