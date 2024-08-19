Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: «Απαράδεκτο να αλλοιώνονται από την 1η αγωνιστική τα αποτελέσματα - Έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ του Αστέρα»

Στον Παναθηναϊκό είναι έξαλλοι για το γκολ του Κρεσπί, τονίζοντας πως έπρεπε να ακυρωθεί, ενώ τονίζουν πως ο Σιδηρόπουλος ενημέρωσε τις δύο ομάδες μετά την επίτευξή του ότι δεν λειτουργούσε το VAR

Βράζουν στον Παναθηναϊκό με τη διαιτησία στην αναμέτρηση της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Asteras AKTOR!

Στο «τριφύλλι» θεωρούν πως η φάση, από την οποία κρίθηκε το ματς, δηλαδή το γκολ του Κρεσπί στο 51', είχε διπλή παρατυπία, αφού αφενός θα έπρεπε να δοθεί έμμεσο για φάουλ στον Σένκεφελντ από τον Άνταμ στο τείχος και αφετέρου αφότου η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα ενημερώθηκαν οι δύο ομάδες πως σταμάτησε να λειτουργεί το VAR!

Όπως έλεγαν, λοιπόν, οι άνθρωποι των «πράσινων» χαρακτηριστικά, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, «είναι απαράδεκτο να αλλοιώνονται από την πρώτη αγωνιστική τα αποτελέσματα των αγώνων πρωταθλήματος. Αυτό αποτελεί τεράστια ευθύνη της ΕΠΟ για τους περίεργους ορισμούς που έκανε, δείχνοντας και τι θα επακολουθήσει.

Απόψε στο ΟΑΚΑ κατακυρώθηκε γκολ του αντιπάλου μας που θα έπρεπε βάσει κανονισμού να ακυρωθεί και να δοθεί έμμεσο φάουλ υπέρ μας.

Εν τω μεταξύ ο κ. Σιδηρόπουλος, διαιτητής που κατά το παρελθόν έχει αδικήσει τον Παναθηναϊκό, ειδοποίησε τις ομάδες αμέσως μετά το γκολ, ότι δεν λειτουργούσε το VAR…»

sport-fm.gr

