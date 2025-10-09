Στη θλίψη βυθίστηκε το ποδόσφαιρο στην Αργεντινή, καθώς όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη (08/10), ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο, έφυγε από τη ζωή.

Ο 69χρονος τεχνικός, που διέγραψε μία πορεία 3,5 δεκαετιών στα γήπεδα της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής (έχοντας επίσης περάσματα από Ισπανία και Σαουδική Αραβία) άφησε την τελευταία του πνοή μετά από οκταετή μάχη με τον καρκίνο.

Ο Ρούσο είχε αγωνιστεί για 13 χρόνια ως μέσος με τη φανέλα της Εστουντιάντες, ενώ κατά τη διάρκεια της προπονητικής του καριέρας, κατέκτησε δέκα τίτλους δουλεύοντας σε 16 διαφορετικούς συλλόγους.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

