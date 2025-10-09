Δύσκολη και κρίσιμη έξοδος για την Ελλάδα. Η Εθνική αντιμετωπίζει (21:45, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr, Alpha) τη Σκωτία για τον 7ο όμιλο της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ στο «Hampden Park». Όπου πριν επτά μήνες πήρε σπουδαίο «διπλό» με εμφατικό τρόπο (0-3).

Τότε, εξασφάλισε την άνοδο στην 1η κατηγορία του Nations League. Τώρα θέλει να αποκτήσει προβάδισμα για τη 2η θέση και… βλέπει για κάτι καλύτερο. Αφού αυτήν τη στιγμή είναι 3η και στο -1 από Σκωτία και Δανία.

Τα έφερε έτσι η μοίρα και το ματς γίνεται έναν ακριβώς χρόνο μετά την απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ, στον οποίο θέλουν να αφιερώσουν τη νίκη οι Έλληνες διεθνείς. «Κάθε παιχνίδι από τότε νιώθουμε ο Γιώργος να είναι δίπλα μας. Είναι δύσκολο να απαντήσω κάτι για τον Γιώργο. Σε όλους λείπει, ήταν πολύ καλός χαρακτήρας και φίλος. Σίγουρα θα παίξουμε και για αυτόν», ανέφερε ο Βαγγέλης Παυλίδης στη συνέντευξη Τύπου.

Υπενθυμίζεται ότι στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια είναι τα… παρακάτω:

Διαφορά τερμάτων

Καλύτερη επίθεση

Περισσότεροι βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια

Καλύτερη διαφορά τερμάτων μεταξύ τους

Καλύτερη επίθεση μεταξύ τους

Καλύτερη μεταξύ τους εκτός έδρας επίθεση

Βαθμολογία Fair play

Κλήρωση

Η Ελλάδα προσγειώθηκε ανώμαλα με την εντός έδρας ήττα με 3-0 από τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης», λίγες ημέρες μετά το εμφατικό 5-1 επί της Λευκορωσίας στο ίδιο γήπεδο. Σχεδόν τίποτα δεν λειτούργησε σωστά για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς στον συγκεκριμένο αγώνα, η οποία είχε μόνο ένα καλό διάστημα στο ξεκίνημα του β’ μέρους, αλλά συνολικά παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Καλείται συνεπώς η Ελλάδα να βγάλει αντίδραση και να αυξήσει τις πιθανότητές της για να βρεθεί στην Αμερική, επιστρέφοντας μετά από 12 χρόνια σε μεγάλη διοργάνωση.

Η Σκωτία ήρθε ισόπαλη (0-0) στην έδρα της Δανίας στην πρεμιέρα, ενώ τη 2η αγωνιστική πέρασε με 2-0 από τη Λευκορωσία στη συνέχεια, με το γκολ του Άνταμς (43’) και το αυτογκόλ του Βολκόφ (65’).

Ο Δημήτρης Γιαννούλης επέστρεψε στις κλήσεις, έχοντας χάσει τα δύο προηγούμενα παιχνίδια λόγω τραυματισμού με την Άουγκσμπουργκ, ενώ απουσιάζει και ο Πέλκας, ο οποίος βρίσκεται στα… πιτς. Ο 29χρονος μπακ έχει σοβαρότατες πιθανότητες να πάρει τη θέση του Τσιμίκα αριστερά.

«Είναι πολύ σημαντικό ματς. Λόγω και του τελευταίου αποτελέσματος με τη Δανία, γίνεται ακόμα πιο σημαντικό. Μία ομάδα που έχει στόχους, το κάθε παιχνίδι θα έχει για αυτήν ξεχωριστή σημασία. Για εμάς παραπάνω λόγω του τελευταίου αποτελέσματος και της δυναμικής του αντιπάλου. Είναι σοβαρή ομάδα, έχει μεγάλη σημασία για τη συνέχεια των προκριματικών», τόνισε στη συνέντευξη Τύπου, ενώ πρόσθεσε σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στη Δανία: «Πρέπει ν' αλλάξουμε τα πάντα και όταν λέω τα πάντα, εννοώ το πάντα».

Πρώτη κλήση για τον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος έλαβε… προσκλητήριο μετά το πρόβλημα που προέκυψε με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ίωση το προηγούμενο διάστημα. Ο άσος της Γκενκ έχει πολύ καλές αναμνήσεις από το συγκεκριμένο γήπεδο, καθώς έκανε πολύ καλή εμφάνιση τον περασμένο Μάρτιο. Όπως και ο Κωνσταντέλιας, που θα παλέψει με τον Μπακασέτα για μία θέση.

Η αποστολή της Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας, Παντελίδης

Χίαμ και Τζόνστον είναι εκτός, ενώ ο Γκόρντον κλήθηκε, αν και επέστρεψε πρόσφατα από τραυματισμό ο 42χρονος γκολκίπερ και ενώ δεν έχει παίξει τη φετινή σεζόν με τη Χαρτς. Εκτός είναι ο Σάκλαντ, παρότι μετράει επτά γκολ με τη Χαρτς στο πρωτάθλημα.

Η αποστολή της Σκωτίας: Γκόρντον, Κέλι, Γκαν, Χάνλεϊ, Χέντρι, Χίκι, ΜακΚένα, Ράλστον, Ρόμπερτσον, Σούταρ, Τίρνεϊ, Κρίστι, Φέργκιουσον, Ντόακ, Γκίλμουρ, ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκιν, ΜακΛίν, Μίλερ

