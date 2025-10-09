Συνέχεια στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται από την Μπασκόνια στη «Φερνάντο Μπουέσα Αρένα» της Βιτόρια για την 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκας (21:30, Novasports 4, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Πρόκειται για την πρώτη έκτος έδρας αποστολή των «πράσινων» στη φετινή σεζόν, μετά από τρία εντός έδρας ματς στο «Telekom Center Athens». Πράγματι, ο Παναθηναϊκός νίκησε 87-79 την Μπάγερν στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, ηττήθηκε εύκολα με σκορ 103-96 από την Μπαρτσελόνα, και επανήλθε στα θετικά αποτελέσματα με νίκη 93-83 επί του ΠΑΟΚ στη Stoiximan GBL.

Πλέον, το «τριφύλλι» θα ψάξει το πρώτο του «διπλό» στη χρόνια, σε μία έδρα όπου παραδoσιακά δυσκολεύεται. Για να τα καταφέρει, θα χρειαστεί πολύ καλύτερη αμυντική απόδοση, καθώς η εικόνα του στα μετόπισθεν ήταν προβληματική στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν, και ειδικά σε αυτό με την Μπαρτσελόνα.

Από την άλλη πλευρά, για την Μπασκόνια τα πράγματα δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Με τον άπειρο Πάολο Γκαλμπιάτι στον πάγκο και ένα νεανικό ρόστερ μειωμένης ποιότητας σε σχέση με προηγούμενες σεζόν, οι Βάσκοι μετρούν τρεις ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, αναζητώντας ακόμη το πρώτο τους ροζ φύλλο.

Το εντυπωσιακό είναι ότι οι Βάσκοι έχουν δεχθεί τρεις συνεχόμενες 100άρες από Ολυμπιακό (102-96), Βιλερμπάν (102-95) και Σαραγόσα (107-88), δείχνοντας πως ταλαιπωρούνται επίσης από σφόδρα αμυντικά ζητήματα. Αυτό το αρνητικό σερί θα προσπαθήσουν να σταματήσουν κόντρα στον Παναθηναϊκό, με όπλο τις επτά σερί νίκες που μετρούν κόντρα στους «πράσινους» στη Βιτόρια.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ματίας Λεσόρ, ταξιδεύοντας με αποστολή 14 παικτών στην Ισπανία. Μένει να φανεί ποιοι δύο θα μείνουν έκτος 12άδας από τον Εργκίν Αταμάν. Από πλευράς Μπασκόνια, εκτός θα μείνει σίγουρα ο Ρόντιονς Κούρουκς, ενώ αμφίβολος είναι ο Τάντας Σεντεκέρσκις.

Οι διαιτητές που θα σφυρίξουν στο ματς είναι οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Λούκα Καρντούμ (Kροατία) και Χουσεΐν Τσέλικ (Τουρκία).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.