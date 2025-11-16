Συνέχεια στο νικηφόρο σερί του στο ελληνικό πρωτάθλημα έδωσε το απόγευμα της Κυριακής (16/11) ο Ολυμπιακός!



Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της «διαβολοβδομάδας» στην Ευρωλίγκα, οι «ερυθρόλευκοι» δεν χρειάστηκαν να παίξουν σε υψηλές στροφές, καθώς, αρκούσαν μονάχα μερικά ξεσπάσματα κατά τη διάρκεια του αγώνα για να περάσουν με το εντυπωσιακό 88-64 από την Πάτρα και την έδρα του Προμηθέα για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Με τη νίκη αυτή, οι Πειραιώτες παρέμειναν μόνοι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 7-0, την στιγμή που οι Πατρινοί είδαν να μπαίνει τέλος στο νικηφόρο σερί των δύο νικών, πέφτοντας στο 3-4.



Κορυφαίος των νικητών, που την ερχόμενη Παρασκευή (21/11) υποδέχονται την Παρί για την Ευρωλίγκα, ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ. Από κοντά ακολούθησαν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ (12π.), Σέιμπεν Λι (15π., 7ασ.), Ντόντα Χολ (10π., 5ρ.) και Κώστας Παπανικολάου (2π., 4ρ., 7ασ.). Αξιοσημείωτο είναι πως οι Πειραιώτες τελείωσαν τον αγώνα με 31 ασίστ, αλλά και με 22 λάθη.



Για τους γηπεδούχους, που ταξιδεύουν την Τρίτη (18/11) στη Γερμανία για το ματς με τη Γαϊδελβέργη για το BCL, ξεχώρισαν οι Κόλεμαν (11π., 10ρ.) και Μπαζίνας (9π., 3ασ., 2ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 23-45, 46-68, 64-88.

