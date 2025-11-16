Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Τα πεπραγμένα των «πράσινων» διεθνών

Τι έκαναν οι διεθνείς του Παναθηναϊκού στους αγώνες τους

Παναθηναϊκός

Ποιοι είναι οι διεθνείς

Ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παράθυρο για τις εθνικές είχε 9 απουσίες Τους τρεις Έλληνες στην ανδρική ομάδα , Μπακασέτα και Σιώπη ενώ στην U21 κλήθηκε ο Μπρέγκου. Στην εθνική Πολωνίας πήγαν Ο Σβιντέρβσκι και ο Ντραγκόφσκι . Ο Τσέριν έδωσε για άλλη μία φορά το ΄΄παρών΄΄ στην εθνική της Σλοβενίας .

Άλλος ένας ΄΄μόνιμος πυλώνας΄΄ εθνικής είναι και αμυντικός των ΄΄πράσινων΄΄ , ο Ίνγκασον που ως είθισται δεδομένο , κλήθηκε στην εθνική Ισλανδίας. Ο Φακούντο Πελίστρι αφού ξεπέρασε τον τραυματισμό του κλήθηκε στην εθνική Ουρουγουάης . Στην Ακτή Ελεφαντοστού κλήθηκε κανονικά και ο Αλμπάν Λαφόν . Ενώ και ο Έλτον Φικάι κλήθηκε στην U21 της Αλβανίας .

