Επανέρχεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Λιάνκο. Ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός της Ατλέτικο Μινέιρο είχε «παίξει» ξανά για τους Πειραιώτες το περασμένο καλοκαίρι και η περίπτωσή του φαίνεται πως έχει πέσει και πάλι στο τραπέζι.

Όπως αναφέρει η «Globo», ο Βραζιλιάνος με ρίζες από τη Σερβία στόπερ βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού, αλλά και των Έβερτον και Αλ Ντουχαΐλ. Έχει συμβόλαιο με την Ατλέτικο Μινέιρο ως το 2028 και την περασμένη σεζόν αποκτήθηκε με το ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ από την βραζιλιάνικη ομάδα.

Νωρίτερα, ο Λιάνκο είχε περάσει από Σαουθάμπτον, Αλ Γκαράφα, Τορίνο, Μπολόνια, Σάο Πάουλο και Μποταφόγκο, ενώ είναι διεθνής με την Κ19 της Σερβίας και τις Κ20, Κ21 της Βραζιλίας.

Με τη Μινέιρο, ο δεξιοπόδαρος στόπερ κατέγραψε 51 εμφανίσεις με 4 γκολ την περασμένη σεζόν.

