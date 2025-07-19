Ντε Μπρόινε: «Η Νάπολι ήταν το καλύτερο μέρος να έρθω»

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μετά από χρόνια αποχώρησε από τη Μάντσεστερ Σίτι για μια νέα πρόκληση και από τη νέα σεζόν θα φοράει τη φανέλα της Νάπολι.

Ο Βέλγος άσος σε συνέντευξή του εξήγησε τους λόγους που επέλεξε την ομάδα του Αντόνιο Κόντε, ωστόσο ανέφερε πως θα είναι πάντα παίκτης της Σίτι.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ανταγωνιστικά, είναι ένα πολύ ωραίο μέρος για να βρίσκεσαι. Προφανώς και είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που είχα συνηθίσει στην Αγγλία, αλλά είναι παράλληλα συναρπαστικό. Ένιωσα ότι ακόμη μου είχε απομείνει κίνητρο, έχω ακόμη ποιότητα και μπορώ να κάνω πράγματα σε αυτό το επίπεδο. Η Νάπολι ήταν μία πολύ καλή επιλογή, το καλύτερο μέρος να έρθω.

Ο κύριος λόγος για εμένα ήταν ότι ήθελα να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο. Πήρα την απόφαση να φύγω από την Αγγλία έχοντας κάνει ό,τι έκανα. Για μια ζωή θα είμαι παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι!

Είδα το πρότζεκτ που μου παρουσίασε η Νάπολι, κατάλαβα ότι θέλουν να επενδύσουν στον σύλλογο και να βελτιωθούν. Σε όλα τα επίπεδα, η Νάπολι ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσα να πάρω».

