Equipe: «Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζει προσφορά για ομάδα στο NBA Europe»

Η Qatar Sports Investments, ιδιοκτήτρια εταιρεία της Παρί Σεν Ζερμέν, ετοιμάζει προσφορά για την απόκτηση της παριζιάνικης ομάδας στη νέα ευρωπαϊκή λίγκα που σχεδιάζει το NBA

NBA Europe

Η Qatar Sports Investments, ιδιοκτήτρια εταιρεία της Παρί Σεν Ζερμέν, ετοιμάζεται να καταθέσει προσφορά για την απόκτηση της μελλοντικής παριζιάνικης ομάδας στο πρότζεκτ του NBA Europe, σύμφωνα με πληροφορίες της γαλλικής εφημερίδας «Equipe».

Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, η QSI εργάζεται ήδη πάνω σε φάκελο υποψηφιότητας για την απόκτηση μιας από τις πρώτες ομάδες της νέας ευρωπαϊκής λίγκας που σχεδιάζει το NBA.

Η εταιρεία φέρεται να επιβεβαίωσε ότι δουλεύει «θετικά και ενεργά» προς την κατεύθυνση της κατάθεσης προσφοράς, αποφεύγοντας ωστόσο να προχωρήσει σε περαιτέρω σχόλια σχετικά με τα σχέδιά της.

Υπενθυμίζουμε ότι το Παρίσι, ως μία από τις σημαντικότερες αγορές της Ευρώπης, είναι από τις πόλεις που βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδίου του NBA Europe. Μάλιστα, ο κομισάριος της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, αποκάλυψε σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι υπάρχουν συζητήσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν.

«Ναι, μιλάμε με την Παρί Σεν Ζερμέν! Αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο (στο ποδόσφαιρο) και διαθέτουν την τεχνογνωσία να διοικήσουν έναν μπασκετικό σύλλογο στο υψηλότερο επίπεδο, αν ενδιαφέρονται. Ναι, είναι ένας σύλλογος με τον οποίο βρισκόμαστε σε συζητήσεις», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

