Τέλος και ο Μάγκνουσον από τον Παναθηναϊκό

Οι πράσινοι έκαναν γνωστή τη λύση της συνεργασίας τους με τον Μάγκνουσον

Παναθηναϊκός: Τέλος και ο Μάγκνουσον

Άλλη μια αποχώρηση από τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι προχώρησαν στη λύση της συνεργασίας του με τον Χόρντουρ Μάγκνουσον.

Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός είχε συμβόλαιο το οποίο έληγε στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, με την ομάδα να αποφασίζει να μην προχωρήσει στην ανανέωση του.

Στη σχετική ανακοίνωση η ΠΑΕ ευχαριστεί τον Μάγκνουσον για την προσφορά του στην ομάδα.

Θυμίζουμε ότι οι πράσινοι μέχρι τώρα έχουν κάνει γνωστές τις αποχωρήσεις των Σένκεφελντ, Πέρεθ και Αράο.

Πηγή: sport-fm.gr

