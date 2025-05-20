Παναθηναϊκός: Τέλος και ο Μάγκνουσον

Άλλη μια αποχώρηση από τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι προχώρησαν στη λύση της συνεργασίας του με τον Χόρντουρ Μάγκνουσον.



Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός είχε συμβόλαιο το οποίο έληγε στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, με την ομάδα να αποφασίζει να μην προχωρήσει στην ανανέωση του.

Στη σχετική ανακοίνωση η ΠΑΕ ευχαριστεί τον Μάγκνουσον για την προσφορά του στην ομάδα.



Θυμίζουμε ότι οι πράσινοι μέχρι τώρα έχουν κάνει γνωστές τις αποχωρήσεις των Σένκεφελντ, Πέρεθ και Αράο.

Thank you, @HordurM34 , for your professionalism and spirit, even through tough luck. Wishing you a strong return and all the best ahead. ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/7EQ2O91uYO — Panathinaikos F.C. (@paofc_) May 20, 2025

