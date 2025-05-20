Γιακουμάκης: «Θα ήταν όνειρο να επιστρέψω στη Σέλτικ»

Ο Γιώργος Γιακουμάκης άνοιξε την καρδιά του σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στη Record Sport, εκφράζοντας ανοιχτά την επιθυμία του να επιστρέψει στη Σέλτικ, με την οποία -όπως τόνισε- συνδέθηκε βαθιά τόσο αγωνιστικά όσο και συναισθηματικά.

Ο διεθνής Έλληνας φορ, που πλέον αγωνίζεται στη μεξικανική Κρουζ Αζούλ, μίλησε με νοσταλγία για το πέρασμά του από τη Γλασκώβη και δεν έκρυψε ότι ονειρεύεται να φορέσει ξανά τη φανέλα των «Κελτών».

Αναλυτικά όσα είπε:

«Θέλεις να βάλεις φωτιά; Θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω ξανά για τη Σέλτικ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ουτοπικό ή ρεαλιστικό, αλλά ποιος δεν θα ήθελε; Όταν έχεις ζήσει αυτή την εμπειρία, ξέρεις τι σημαίνει», ήταν το πρώτο σχόλιο του Γιακουμάκη σε ερώτηση για το αν θα ήθελε να επιστρέψει στη Σέλτικ.

«Αν ρωτήσεις κάποιον που έπαιξε εκεί και τα πήγε καλά αν θα ξαναπήγαινε και σου πει όχι, τότε είναι ανόητος. Ειλικρινά, θα ήθελα, θα ήθελα, θα ήθελα να φορέσω ξανά αυτή τη φανέλα. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει αυτός ο κύκλος για μένα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια μου».

Μάλιστα, ο Γιακουμάκης αποκάλυψε πωσ συγκινήθηκε με την επιστροφή του πρώην συμπαίκτη του, Ζότα, νιώθοντας πόσο μοναδικό ήταν αυτό που έζησε εκείνος:

«Όταν είδα τον Ζότα να επιστρέφει, μπήκα στη θέση του. Θα ένιωθε υπέροχα. Πήγε στη Σαουδική Αραβία, μετά στη Γαλλία, αλλά δεν ήταν χαρούμενος. Δεν είχε τον ίδιο ρόλο, την ίδια ελευθερία.

Αλλά το να τον δεις να ξαναφοράει τη φανέλα, να μπαίνει στο γήπεδο και να τον αποθεώνει όλο το γήπεδο… το συναίσθημα θα ήταν απίστευτο. Αμέσως φαντάστηκα τον εαυτό μου στη θέση του».

Η ιδέα να ακούσει ξανά το όνομά του να τραγουδιέται από τους οπαδούς της Σέλτικ είναι κάτι που, όπως λέει, συνεχίζει να τον συγκινεί βαθιά:

«Θεέ μου… Θα ήταν σαν ένα ονειρεμένο σενάριο. Θα ήταν απίστευτο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.