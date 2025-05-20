ΠΑΟΚ: Όλα ανοιχτά για Λουτσέσκου

«Στον αέρα» βρίσκεται το μέλλον του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.



Σύμφωνα με όσα μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, στην επαφή που είχε την περασμένη Πέμπτη ο Ρουμάνος τεχνικός με τον Ιβάν Σαββίδη προέκυψαν διαφωνίες και ένταση.

Παρόλο λοιπόν που μέχρι εκείνο το σημείο υπήρχε ένα κοινό πλάνο και ένας σχεδιασμός που έτρεχε, τις ημέρες που ακολούθησαν μέχρι και σήμερα επικρατεί «παγωμάρα».



Κάτι που δημιουργεί εύλογη αβεβαιότητα (αφού δυο πλευρές δεν είχαν ούτε άλλη επικοινωνία έκτοτε) και αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την επόμενη μέρα της ομάδας.

