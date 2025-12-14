Ολυμπιακός: Ανακοίνωση κατά Λανουά και ΕΠΟ

Ο Ολυμπιακός κόλλησε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» απέναντι στον Άρη (0-0), με τους Πειραιώτες να τα βάζουν με τοποθέτησή τους με τον Στεφάν Λανουά, την ΕΠΟ αλλά και να αναφέρονται στο πρόσφατο ματς των «κίτρινων» απέναντι στον ΠΑΟΚ, σημειώνοντας πως ο διαιτητής έκανε ό,τι μπορούσε για να χάσει η ομάδα του Χιμένεθ.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναφέρουν στην αιχμηρή τους τοποθέτηση πως ο Γιαμπλόνσκι σωστά απέβαλε τον Γκαρθία, αλλά στο βίαιο μαρκάρισμα στον αχίλλειο του Τσικίνιο ο ρέφερι άφησε πλεονέκτημα με την μπάλα να καταλήγει… πλάγιο άουτ, αλλά και ατιμώρητο τον αντίπαλο.

Τονίζουν δε, πως δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο στα μόλις 4 λεπτά των καθυστερήσεων που δόθηκαν.

Καταλήγοντας, στον Ολυμπιακό αναφέρουν στον Λανουά να πάει στη Γερμανία να βρει τους… elite φίλους του, ενώ υποστηρίζουν πως όσο και να το θέλουν ΚΕΔ και ΕΠΟ, δεν θα καταφέρουν να τους σταματήσουν.

Αναλυτική η τοποθέτηση:

Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ένα διαιτητή να κάνει ό,τι μπορεί για να χάσει ο σημερινός μας αντίπαλος, ο Άρης. Σήμερα ο διαιτητής έκανε ό,τι μπορούσε για να μη νικήσει ο Ολυμπιακός.

Σωστά απέβαλε τον Γκαρθία αλλά σε αντίστοιχο επικίνδυνο και βίαιο μαρκάρισμα στον αχίλλειο του Τσικίνιο (78ο λεπτό) υπέδειξε… πλεονέκτημα στο πλάγιο άουτ και φυσικά δεν τιμώρησε τον ποδοσφαιριστή του αντιπάλου με κάρτα.

Ξεκάθαρο χτύπημα στα όρια της περιοχής στο πρόσωπο του Πιρόλα (75ο λεπτό) έγινε «παίζετε» ενώ ο ρέφερι προσπαθούσε για τρία λεπτά να σκεφτεί πως δε θα δώσει μια ξεκάθαρη κόκκινη του Φαντιγκά (60ο λεπτό) που ανατρέπει τον μόνο του με τον τερματοφύλακα Ταρέμι!

Έληξε το πρώτο ημίχρονο ένα λεπτό πριν τη λήξη του και υπέδειξε 4 λεπτά καθυστερήσεις σε ένα ματς με όλες τις αλλαγές, δύο αποβολές και ανασκόπηση var και με καθυστερήσεις του αντίπαλου γκολκίπερ. Από αυτά τα τέσσερα λεπτά είναι ζήτημα να παίχτηκε ποδόσφαιρο τα δύο από αυτά!

Αν έτσι είναι οι ελίτ φίλοι του Λανουά της ΚΕΔ και της ΕΠΟ ας μείνουν στη Γερμανία και ας πάει και ο Λανουά εκεί να τους βρει.

Όσο και να προσπαθήσει η ΕΠΟ, η ΚΕΔ ή οποιοσδήποτε άλλος να μας σταματήσει, δεν θα τα καταφέρει.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.