Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε και τον Γκουστάβο Μάντσα

Τη μεταγραφή του Γκουστάβο Μάντσα ολοκλήρωσε και επίσημα ο Ολυμπιακός!



Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, επιβεβαιώνοντας στο ακέραιο το αποκλειστικό ρεπορτάζ του sportfm.gr και του Γιώργου Τσανάκα από τις 7 Αυγούστου.

Ο 21χρονος στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο 4+1 χρόνων με τον Ολυμπιακό, ο οποίος με τη σειρά του κατέβαλε το ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ στη Φορταλέζα για την αγορά του. Μάλιστα, υπάρχουν και μπόνους που μπορούν να αυξήσουν το συνολικό όφελος για τους Βραζιλιάνος κατά μισό εκατομμύριο εφόσον ο Μάντσα πραγματοποιήσει συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών στην πρώτη του σεζόν με τους Πειραιώτες.



Με την αγορά του αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού, ο Ολυμπιακός κλείνει την πεντάδα των στόπερ, προσθέτοντας έναν ποδοσφαιριστή με στοιχεία παραπλήσια του Ντάβιντ Κάρμο.

