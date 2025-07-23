Ολυμπιακοί Αγώνες Λος Άντζελες: Ο Πίτερ Ράις επικεφαλής των τελετών Έναρξης και Λήξης

Ένας άνθρωπος του Χόλιγουντ, με πλούσια εμπειρία στο χώρο του θεάματος, ορίστηκε επικεφαλής των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες. Ο λόγος για τον Πίτερ Ράις, στέλεχος τηλεόρασης και κινηματογράφου, με εμπειρία με την 21st Century Fox και τη Walt Disney Company.

«Οι τελετές μας θα αποτυπώσουν την ενέργεια, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα του Λος Άντζελες, καθώς και το συναίσθημα που υπάρχει στην καρδιά κάθε Ολυμπιακού Αγώνα», δήλωσε ο Ράις σε συνέντευξή του στο Reuters. «Η πρόκληση είναι να καλωσορίσουμε τον κόσμο με έναν τρόπο που δεν είναι μόνο αξιομνημόνευτος, αλλά πραγματικά αντιπροσωπευτικός του μοναδικού πνεύματος του Λος Άντζελες - μιας πόλης που βρίσκεται στο σταυροδρόμι της δημιουργικότητας, του αθλητισμού και της τέχνης».

Ο Βρετανοαμερικανός παραγωγός θα επιβλέψει την παραγωγή και των τεσσάρων τελετών σε δύο εμβληματικούς χώρους: το ιστορικό Los Angeles Memorial Coliseum και το νεόκτιστο στάδιο SoFi. Είπε ότι η εμπειρία του σε παγκόσμιες αθλητικές διοργανώσεις όπως το Super Bowl, το World Series και το Παγκόσμιο Κύπελλο του επιτρέπει να προετοιμάσει το έργο και τόνισε ότι η συγκρότηση μιας ομάδας παραγωγής παγκόσμιας κλάσης ήταν η κορυφαία προτεραιότητά του.

«Χρειαζόμαστε άτομα με βαθιά Ολυμπιακή εμπειρία που μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητα και την ενέργεια του Λος Άντζελες», είπε, προσθέτοντας ότι η επιλογή μιας εταιρείας παραγωγής αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους.

Ο Ράις, του οποίου τα έργα έχουν κερδίσει 51 υποψηφιότητες για Όσκαρ και 293 υποψηφιότητες για Emmy, ελπίζει ότι οι τελετές αντανακλούν το πνεύμα αισιοδοξίας της Νότιας Καλιφόρνιας: «Είναι ένα μέρος όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και οι Ολυμπιακοί Αγώνες αφορούν όλα τα όνειρα των ανθρώπων», είπε.

Οι Αγώνες του Λος Άντζελες ξεκινούν στις 14 Ιουλίου 2028, με τους Παραολυμπιακούς Αγώνες να ακολουθούν τον Αύγουστο.

Θα είναι η πρώτη φορά που το Λος Άντζελες θα φιλοξενήσει Παραολυμπιακούς Αγώνες.

