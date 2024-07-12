Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Έκτη στα Power Rankings της FIBA η Ελλάδα

Αρκετά ψηλά τοποθετεί η FIBA την Εθνική μπάσκετ στα Power Rankings εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων, που αρχίζουν στις 27 Ιουλίου.

Η ελληνική ομάδα είναι στην έκτη θέση των εκτιμήσεων, ενώ στην κορυφή τοποθετεί τις ΗΠΑ και στη συνέχεια την πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία και την οικοδέσποινα Γαλλία.

Όσον αφορά στους αντιπάλους της Ελλάδας, ο Καναδάς είναι πέμπτος, η Αυστραλία έβδομη και η Ισπανία όγδοη, κάτι που δείχνει πόσο δυνατός θεωρείται ο όμιλος στον οποίο συμμετέχει η «επίσημη αγαπημένη».

🚨 #Paris2024 POWER RANKINGS v1 🚨



