Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Έκτη στα Power Rankings της FIBA η Ελλάδα

H FIBA τοποθετεί στην κορυφή τις ΗΠΑ και στη συνέχεια την πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία και την οικοδέσποινα Γαλλία.

Εθνική μπάσκετ

Αρκετά ψηλά τοποθετεί η FIBA την Εθνική μπάσκετ στα Power Rankings εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων, που αρχίζουν στις 27 Ιουλίου.

Η ελληνική ομάδα είναι στην έκτη θέση των εκτιμήσεων, ενώ στην κορυφή τοποθετεί τις ΗΠΑ και στη συνέχεια την πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία και την οικοδέσποινα Γαλλία.

Όσον αφορά στους αντιπάλους της Ελλάδας, ο Καναδάς είναι πέμπτος, η Αυστραλία έβδομη και η Ισπανία όγδοη, κάτι που δείχνει πόσο δυνατός θεωρείται ο όμιλος στον οποίο συμμετέχει η «επίσημη αγαπημένη».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εθνική Ομάδα μπάσκετ Ολυμπιακοί Αγώνες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark