Euroleague: Ακυρώνεται το τουρνουά στο Ντουμπάι με τη συμμετοχή και του Παναθηναϊκού

Ανατροπή με το τουρνουά που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Ντουμπάι για τις 10 και 11 Σεπτεμβρίου!



Όπως είχε γνωστοποιηθεί λίγο καιρό μετά την ολοκλήρωση της Euroleague, Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης και Ερυθρός Αστέρας, επρόκειτο να πάρουν μέρος σε διοργάνωση φιλικών αναμετρήσεων στο Αμπού Ντάμπι, κάτι το οποίο εν τέλει δεν θα συμβεί, καθώς δεν είναι εγκεκριμένο από τη διοργανώτρια αρχή.

Συγκεκριμένα το τουρνουά το οποίο θα διοργανωνόταν από ιδιώτη, ακυρώνεται λόγω του πιθανού κωλύματος το οποίο μπορούσε να προκληθεί στις συζητήσεις της Ευρωλίγκας με το Αμπού Ντάμπι για πιθανή συνεργασία των δυο πλευρών.Έτσι, Παναθηναϊκός, Ερυθρός Αστέρας, Ρεάλ Μαδρίτης και Dubai BC, θα καταφύγουν σε άλλες λύσεις για την προετοιμασία τους.

