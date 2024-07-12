Η πανίσχυρη δωδεκάδα της Γερμανίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Την δωδεκάδα της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ανακοίνωσε η Γερμανία. Ο Γκόρντον Χέρμπερτ έκοψε τελευταίους τους Γιούστους Χόλατς, Ντέιβιντ Κρέμερ, Λέον Κράτσερ και Λουίς Ολίντε.

Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές διαθέτουν ένα πανίσχυρο ρόστερ το οποίο αποτελούν οι: Ντένις Σρέντερ (Νετς), Μαόντο Λο (Ολίμπια Μιλάνο), Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ (Μπάγερν), Άιζακ Μπόνγκα (Παρτίζαν), Αντρέας Ομπστ (Μπάγερν), Νιλς Γκιφάι (Μπάγερν), Φραντς Βάγκνερ (Μάτζικ), Όσκαρ Ντα Σίλβα (Μπάγερν), Γιοχάνες Τίμαν (Άλμπα), Ντάνιελ Τάις (Πέλικανς), Γιοχάνες Βόιτμαν (Ολίμπια Μιλάνο), Μόριτς Βάγκνερ (Μάτζικ).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.