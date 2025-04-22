«Όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ ''ζει'' για τον τελικό με την Μπιλμπάο»

Τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.



Ο ρεπόρτερ του σταθμού, μίλησε για την προετοιμασία του «δικεφάλου» για τον μεγάλο αυριανό τελικό με την Μπιλμπάο και την προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα του Μάσιμο Καντσελιέρι να ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα και να κατακτήσει το FIBA Europe Cup.

Συγκεκριμένα στάθηκε στις δηλώσεις του Ιταλού προπονητή, αλλά και των παικτών, μετέφερε την τακτική που θέλει να έχει ο ΠΑΟΚ στο παρκέ κόντρα στους Βάσκους, ενώ σημείωσε ότι σύσσωμη η ποδοσφαιρική ομάδα θα βρεθεί στο «Παλατάκι» προκειμένου να στηρίξει αυτή του μπάσκετ.



Ακούστε μεταξύ άλλων όσα μετέφερε για την προετοιμασία των «ασπρόμαυρων» ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα την ερχόμενη Κυριακή για τα playoffs της Stoiximan Super League.

