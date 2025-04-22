Ναν: «Καλύτερα σούπερ σταρ εδώ, παρά ρολίστας στο NBA»

Ο Κέντρικ Ναν διένυσε μία καταπληκτική κανονική περίοδο στην Ευρωλίγκα, την οποία ολοκλήρωσε ως πρώτος σκόρερ και MVP.



Πλέον, ο Αμερικανός γκαρντ στρέφεται στις υποχρεώσεις του με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο φιλοδοξεί να οδηγήσει ξανά μέχρι την κορυφή της Ευρώπης, αρχής γενομένης από τα playoffs με την Αναντολού Εφές.

Για όλα αυτά τα θέματα, και όχι μόνο, μίλησε ο Ναν στο EuroLeague & Friends Podcast. Ο πρώην ΝΒΑer σχολίασε το βραβείο του MVP, τη δύσκολη απόφασή του να ανανεώσει το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι», τις φιλοδοξίες που έχει, αλλά και τον... Βασίλη Σπανούλη.

Αναλυτικά όσα είπε:



Για το πώς αισθάνεται μετά την ανακοίνωση:



“Υπέροχα. Είχα μια καταπληκτική σεζόν, με πολλά πάνω και λίγα κάτω. Μέχρι τώρα η σεζόν ήταν εξαιρετική. Τώρα αρχίζει η post-season και έχουμε μια δουλειά να κάνουμε”.



Για το ποιος του έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή;



“Η οικογένειά μου. Είμαστε πολύ μακριά από το σπίτι μας, αλλά ήταν μαζί μου σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής. Με στηρίζουν κάθε μέρα, και στις δύσκολες στιγμές. Οπότε είναι σίγουρα στο μυαλό μου τώρα”.



Για το αν σκεφτόταν το MVP μετά την ανακοίνωση της καλύτερης πεντάδας:



“Όχι δεν το σκεφτόμουν. Είδα την καλύτερη πεντάδα, αλλά για να είμαι ειλικρινής, προετοιμαζόμουν για τα playoffs αυτές τις ημέρες. Ξαφνιάστηκα λίγο, αλλά η ενέργεια στο γήπεδο είναι υπέροχη αυτή τη στιγμή. Ήμουν πολύ σοβαρός όλο το Σαββατοκύριακο, αλλά με έκαναν να χαμογελάσω σήμερα με το βραβείο. Το χάρηκα”.



Για το έαν περίμενε ότι μέσα σε δύο χρόνια θα είναι πρωταθλητής, MVP και πρώτος σκόρερ της EuroLeague, όταν υπέγραψε στον Παναθηναϊκό:



“Ναι, ειλικρινά το περίμενα. Το έκανα και λίγο μάνιφεστ, το οραματίστηκα, προσευχήθηκα για αυτό και τώρα έγινε πραγματικότητα”.



Για το πώς θα το γιορτάσει:



“Κάναμε ένα ομαδικό δείπνο στο τέλος της κανονικής περιόδου. Τώρα όμως μπαίνουμε στα playoffs, οπότε δυστυχώς δεν θα το γιορτάσουμε το MVP. Ελπίζω όμως να γιορτάσουμε όταν τελειώσουν όλα”.



Για το πώς θα αντιδρούσε, αν του έλεγε κάποιος πριν από 15 χρόνια, όταν ήσουν στο Σικάγο, ότι θα ερωτευτεί την Ελλάδα και θα κυριαρχεί στην EuroLeague:



“Πιθανότατα δεν θα το πίστευα. Πριν από 15 χρόνια οραματιζόμουν να γίνω ένας σταρ στο NBA. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Οπότε αν μου έλεγαν ότι θα είμαι στην Αθήνα, θα το απέρριπτα. Όμως τώρα είμαι πολύ χαρούμενος εδώ”.



Για το πώς περιγράφει την EuroLeague στους φίλους του πίσω στις ΗΠΑ:



“Τους λέω ότι είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Είναι σαν εμπόλεμη ζώνη, μπασκετικά μιλώντας πάντα. Στο NBA είναι περισσότερο διασκέδαση, show. Εδώ μετράει περισσότερο ο διαγωνισμός, το πάθος και το να προσπαθείς πραγματικά να κερδίσεις το παιχνίδι. Το ευχαριστιέμαι περισσότερο, γιατί είμαι ανταγωνιστικός ως άνθρωπος και πιστεύω ότι μου ταιριάζει απόλυτα”.



Για το έαν κάνουν οι οπαδοί τη διαφορά:



“Φυσικά, οι οπαδοί είναι αυτοί που οδηγούν την λίγκα. Χωρίς αυτούς η EuroLeague δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα. Και το λέω συνέχεια στον κόσμο”.



Για το τι του άρεσε περισσότερο στον Κέντρικ στο NBA και τι του αρέσει στον Κέντρικ στην Ευρώπη:



“Μου αρέσει πολύ που έχω παίξει και στις δύο λίγκες. Στον NBA πήγα ως ένας νεαρός και πεινασμένος παίκτης. Είχα επιτυχία εκεί προφανώς, αλλά μετά επέλεξα να έρθω στην Ευρώπη, αντί να έχω πτώση στην καριέρα μου εκεί. Επέλεξα να συνεχίσω να κυνηγάω το μεγαλείο. Συνέχισα να έχω την ρουτίνα μου, να πιστεύω και να διατηρώ τον κύκλο μου στενό. Είμαι ευλογημένος που μπόρεσα να συνεχίσω ανοδικά στην καριέρα μου”.



Για το αν λειτουργεί ως “φάρος” για άλλους Αμερικανούς παίκτες, ώστε να έρθουν κι αυτοί και να δοκιμάσουν να παίξουν στην EuroLeague:



“Ναι, φυσικά είμαι. Όχι μόνο εγώ όμως. Ο Σέιν (Λάρκιν) παραδείγματος χάρη. Όταν ήμουν στο NBA έβλεπα τι έκανε εδώ ο Σέιν και σκεφτόμουν ‘οκ, υπάρχει μια ευκαιρία και μια προοπτική εκεί’. Για να είμαι ειλικρινής νομίζω ότι ξεκίνησε με εκείνον κι εγώ συνεχίζω τώρα την παράδοση. Υπάρχουν αρκετοί παίκτες που ήρθαν φέτος στην EuroLeague, στους οποίους μίλησα και κατά κάποιον τρόπο τους έπεισα να έρθουν και να δουν.



Ο Γουένιεν Γκέιμπριελ είναι ένας από αυτούς. Του μιλούσα συνέχεια πέρσι και του έλεγα ‘αδερφέ έλα, πρέπει να το δοκιμάσεις’. Γιατί είχαμε μια καλή σύνδεση όταν παίζαμε μαζί στους Λέικερς. Πήγε πρώτα στην Μακάμπι κι όταν τραυματίστηκαν κάποιοι από τους ψηλούς μας ήμουν πολύ υπέρ του να τον φέρουμε εδώ”.



Για το τι του αρέσει περισσότερο στον εαυτό του:



“Η πειθαρχία μου. Κάθε μέρα θα ακολουθήσω τη ρουτίνα μου, ανεξάρτητα από το πώς αισθάνομαι. Έχω κάνει μια συμφωνία με τον εαυτό μου, ότι θα έχω μια αυστηρή ρουτίνα, αυστηρή δίαιτα, τέτοια πράγματα. Δεν έχει σημασία το πώς αιθάνομαι όταν θα ξυπνήσω. Είτε είμαι πεσμένος για κάτι, είτε συμβαίνει κάτι στην οικογένειά μου και τις σχέσεις μου, επιμένω στο πρόγραμμά μου. Για αυτό είμαι πολύ περήφανος”.



Για το mic’ed up video από το παιχνίδι με τη Μονακό και τη συνομιλία που είχε με τον Σπανούλη:



“Ναι, μου άρεσε πολύ. Ήταν ένα υπέροχο video. Ήμουν σίγουρος ότι θα βγει πολύ καλό.



Ανταλλάξαμε κάποιες κουβέντες κατά τη διάρκεια του ματς. Γέλασα και είπα ‘το ξέρω’, γιατί ήμουν περισσότερο συγκεντρωμένος στους αντιπάλους μου στο παρκέ, οπότε δεν έδωσα τεράστια προσοχή στο τι μου είπε.



Όλοι θα ήθελαν να δουν από το ένας εναντίον ενός με τον Σπανούλη, αλλά νομίζω ότι θα κέρδιζα”.



Για το εάν το εξέπληξε κάτι:



“Όχι, τίποτα. Νομίζω όμως ότι πρέπει να είμαι λίγο πιο ομιλητικός με τους συμπαίκτες μου, να τους βάζω στις σωστές θέσεις, να τους δίνω αυτοπεποίθηση. Έκανα όμως το καλύτερο που μπορούσα, γιατί αν μιλούσα πάρα πολύ, μετά θα είχα πρόβλημα με τις ανάσες μου”.



Για τη διαδικασία επέκτασης του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό:



“Θα πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτό. Είμαι ενθουσιασμένος που μπορέσαμε και το κάναμε. Έγιναν πολλά πράγματα για να συμβεί και σε προσωπικό και σε επαγγελγματικό επίπεδο. Χρειάστηκε αρκετός καιρός, δεν έγινε μέσα σε μια-δυο μέρες. Έπρεπε να πάρω πολλές αποφάσεις, να μιλήσω με την οικογένειά μου. Χρειάστηκε αρκετή σκέψη.



Δεν έγινε μέσα σε μία-δύο εβδομάδες. Είμαι χαρούμενος όμως. Πήρα τη σωστή απόφαση και είμαι χαρούμενος. Αυτός είναι και ο βασικός στόχος, να είμαι χαρούμενος και σε ένα μέρος που αιθάνομαι άνετα, που αισθάονομαι αυτοπεποίθηση και έτοιμος να εκτελέσω το πλάνο μου”.



Για το εάν τελικά ήταν μια εύκολη απόφαση ή όχι:



“Δεν ήταν εύκολη. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είμαι στο πράιμ μου και ότι το καλύτερό μου μπάσκετ βρίσκεται μπροστά μου. Από τη μία σκέφτηκα ότι θα ήθελα να είμαι στο NBA, την καλύτερη λίγκα και να έχω μεγαλύτερες προκλήσεις. Όμως τελικά δεν έχει πάντα αυτό σημασία.



Εδώ υπάρχει ένα οικογενειακό περιβάλλον. Λατρεύω όλα όσα κάνει το κλαμπ. Εμπιστεύονται τις αποφάσεις που παίρνω και το πώς κάνω τα πράγματα. Το πώς βρίσκω αυτοπεποίθηση μέσα από την ομάδα και το πώς ενθαρρύνω τους υπόλοιπους. Είμαι ένας ηγέτης. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο για μένα να είμαι ένας σούπερ σταρ εδώ, από το να είμαι ένας ρολίστας στο NBA. Αυτό ήταν που τελικά με έκανε να πάρω αυτή την απόφαση”.



Για την λαμπερή περίοδο που διανύει ο Παναθηναϊκός:



“Μου ταιριάζει. Όλα είναι σε τέλεια αρμονία. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι καλύτερο. Ήταν κι αυτό ένα κομμάτι που έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου. Δείτε το γήπεδο, είναι το καλύτερο στην Ευρώπη. Έχουμε καινούργια αποδυτήρια, τα καλύτερα στην Ευρώπη. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επενδύει μακροπρόθεσμα στην ομάδα του. Όχι μόνο στους παίκτες, αλλά και στην άνεση που έχουν εδώ οι παίκτες κάθε μέρα.



Περνάω το μεγαλύτερο μέρος της μέρας μου εδώ, οπότε είναι ουσιαστικά το σπίτι μου. Το έκανε πολύ άνετο για εμάς, ώστε, να μην υπάρχει τίποτα που να μας αποσπά την προσοχή. Αισθάνεσαι καλά, δείχνεις καλά, παίζεις καλά. Το πιστεύω πραγματικά αυτό. Οι φανέλες μας είναι πολύ ωραίες. Φρόντισαν για τα πάντα. Κι αυτό είναι άξιο σεβασμού”.



Για την επιρροή που ασκεί:



“Ναι, το καταλαβαίνω σίγουρα. Δεν θέλω να το σκέφτομαι πολύ. Προσπαθώ να μείνω στα πράγματα που μπορώ να ελέγξω. Όμως κυνηγάω το μεγαλείο (greatness). Προσπαθώ να είμαι η καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού μου. Κι αυτό προφανώς δίνει άλλη διάσταση σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Είμαι ευλογημένος που βρίσκομαι σε μια θέση να εμπνεύω και να δίνω κίνητρο σε άλλους”.



Για τα playoffs και τις μάχες με την Εφές:



“Είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου. Το λέω συνεχώς στους συμπαίκτες μου. Η διασκέση αρχίζει τώρα. Ο ενθουσιαμός, το πάθος. Εύχομαι σε όλους τους παίκτες να μπορέσουν να το ζήσουν αυτό.



Η σειρά με την Εφές δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Έδειξε χαρακτήρα στο τέλος της σεζόν κι αυτό δείχνει πολλά για τους χαρακτήρες και το ταλέντο που έχουν στην ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο για εμάς, παρόλο που έχουμε το πλεονέκτημα έδρας. Ξέρουμε ότι θα έρθουν έτοιμοι.



Χθες, πριν την προπόνηση, θύμισα στους συμπαίκτες μου ότι πέρυσι είχαμε πλεονέκτημα έδρας κόντρα στη Μακάμπι και χάσαμε το πρώτο ματς. Δεν θέλουμε να κάνουμε ξανά το ίδιο λάθος. Όμως πρέπει να το πάμε ένα παιχνίδι κάθε φορά”.



Για τις άλλες σειρές:



“Θα πάω με την Παρί. Δεν ξέρω σε πόσα παιχνίδια. Θα πάω με τη Μονακό και με τον Ολυμπιακό”.

