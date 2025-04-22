Ιστορικό το αποψινό βράδυ για τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Κώστα Σλούκα.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται την Αναντολού Εφές στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs της Ευρωλίγκας, με το «τριφύλλι» να θέλει να κάνει το πρώτο και καθοριστικό βήμα για το Final 4 του Άμπου Ντάμπι.

Με το πρώτο καλάθι που πέτυχε στο ματς, Νο. 421 της καριέρας του στη διοργάνωση, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έσπασε το φράγμα των 4.000 πόντων στην Ευρωλίγκα, γράφοντας ακόμα ένα milestone στην σπουδαία πορεία του στα ευρωπαϊκά παρκέ!

Επίδοση που τον έβαλε σε ένα κλειστό κλαμπ παικτών, αφού, έγινε ο μόλις 8ος παίκτης στην ιστορία του θεσμού που ξεπερνά αυτό το νούμερο, έχοντας μπροστά του πλέον τους Βέσελι, Μίροτιτς, Ναβάρο, Γιουλ, Σπανούλη, Ντε Κόλο και Τζέιμς!

