Τα πρώτα τέσσερα ζευγάρια της φάσης των «16» στο EuroBasket 2025

Με τη δράση στους δύο πρώτους ομίλους του EuroBasket 2025 να έχει ολοκληρωθεί, έγιναν γνωστά και τα πρώτα τέσσερα ζευγάρια της φάσης των «16»

Ευρωμπάσκετ 2025

Με τη δράση της Τετάρτης 3/9 να ολοκληρώνεται με την Τουρκία να βγαίνει νικήτρια από το επικό ματς της με τη Σερβία, ολοκληρώθηκε και η δράση στους δύο πρώτους ομίλους του EuroBasket 2025!

Έτσι, έγιναν γνωστά και τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια της φάσης των «16», με την ομάδα του Αταμάν να κλείνει ραντεβού με τη Σουηδία, ενώ οι Σέρβοι θα τεθούν αντιμέτωποι με τη Φινλανδία.

Η Γερμανία, η οποία ολοκλήρωσε αήττητη τις υποχρεώσεις της στον 1ο όμιλο, θα κοντραριστεί με την πρωτάρα σε νοκ-άουτ φάση Ευρωμπάσκετ, Πορτογαλία, ενώ η Λιθουανία θα κοντραριστεί με τη Λετονία.

Τα υπόλοιπα ζευγάρια της φάσης των «16» θα τα μάθουμε το βράδυ της Πέμπτης 4/9, όταν θα έχουν τελειώσει και τα παιχνίδια των δύο υπόλοιπων ομίλων. Τα τέσσερα πρώτα νοκ-άουτ παιχνίδια θα διεξαχθούν το Σάββατο 6/9, με τα υπόλοιπα να ακολουθούν την Κυριακή 7/9.

Τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των «16»:

Τουρκία - Σουηδία
Σερβία - Φινλανδία
Γερμανία - Πορτογαλία
Λιθουανία - Λετονία

