Η πρόκριση Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στα προημιτελικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων περνά από τον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Την Πέμπτη (19/03) ακολουθούμε τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, με τους «πράσινους» να καλούνται να κάνουν την υπέρβαση και την Ένωση να θέλει να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση!

Το ταξίδι μας αρχίζει στις 19:45, από τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται την Τσέλιε, για να τελειώσει τη δουλειά, μετά το 4-0 στην Σλοβενία και να βρεθεί στους «8» του Conference League. Στην περιγραφή ο Γιώργος Μαραθιανός.

Στις 22:00 έρχεται η ώρα του Παναθηναϊκού, που καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ του «1-0» κόντρα στην Μπέτις και να φύγει από την Ανδαλουσία με την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League. Στη μετάδοση ο Διονύσης Δεσύλλας.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και τον λόγο έχουν οι ακροατές.

