Πρόωρο «αντίο» στο Madrid Open από τον… διπρόσωπο Τσιτσιπά

Πρόωρα ολοκληρώθηκε το ταξίδι του Στέφανου Τσιτσιπά στα χωμάτικα κορτ της ισπανικής πρωτεύουσας.

Το απόγευμα της Τετάρτης (29/04), ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε δύσκολα με 2-0 σετ (7-5, 7-6) από τον Ιταλό, Λορέντσο Μουζέτι, μετά από 1 ώρα και 56 λεπτά αγώνα.

Παρ' ότι ξεκίνησε εντυπωσιακά και έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του πρώτου σετ (5-2), ο 26χρονος τενίστας, Νο. 18 της παγκόσμιας κατάταξης, υπέστη πρωτοφανής καθίζηση στην απόδοσή του, χάνοντας με... κάτω τα χέρια του πρώτο σετ. Στο δεύτερο, πάλεψε στα ίσα με τον Ιταλό Νο. 11 του κόσμου, όμως, στο τάι μπρέικ βρέθηκε πίσω με 6-0, χάνοντας τελικώς με 7-3 (7-6).

Το ματς:

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, επιβάλλοντας από την αρχή τον δικό του ρυθμό. Κάνοντας break στο πρώτο servis game του Μουζέτι και κρατώντας με άνεση και στιλ το δικό του σερβίς, ο Έλληνας τενίστας προηγήθηκε με 5-2. Στη συνέχεια, ο Ιταλός κράτησε με δυσκολία το γκέιμ του, για να ακολουθήσει εκείνο του Τσιτσιπά, ο οποίος και θα έκλεινε το σετ. Όμως, κάποια λάθη του, επέτρεψαν στον αντίπαλό του να εκμεταλλευτεί τα δύο break που είχε στη διάθεσή του και να μειώσει σε 5-4. Στο δέκατο γκέιμ, ο Στέφανος πίεσε πολύ για το δεύτερο μπρέικ που θα του εξασφάλιζε το 1-0 στα σετ, όμως ο Μουζέτι, ισοφάρισε σε 5-5 στο αβαντάζ. Το εξαιρετικό μομέντουμ που είχε χτίσει ο 23χρονος Ιταλός συνεχίστηκε, την ώρα όπου ο Τσιτσιπάς αδυνατούσε να βρει λύσεις στο επιθετικό παιχνίδι του αντιπάλου του. Κάπως έτσι, ο Μουζέτι έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου σετ με 7-5, παίρνοντας πέντε σερί γκέιμς!

Στο δεύτερο σετ, το παιχνίδι ήταν εξαιρετικά ισορροπημένο, καθώς, αμφότεροι οι τενίστες κράτησαν το σερβίς τους και μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση. Κάπως έτσι, οι δυο τους οδηγήθηκαν στο τάι μπρέικ, εκεί όπου ο Μουζέτι ξεκίνησε εκπληκτικά με έξι διαδοχικούς πόντους. Ο Τσιτσιπάς απάντησε με ένα μικρό επιμέρους 3-0, ωστόσο, ο Ιταλός με 7-3 έκλεισε το σετ και πήρε την πρόκριση για τη φάση των «16».

