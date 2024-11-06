Οι ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

«Ερυθρόλευκοι», «ασπρόμαυροι» και «πράσινοι» απλώνουν το χρώμα τους στα γήπεδα της Ευρώπης. Οι ελληνικές ομάδες ετοιμάζονται αύριο (07/11) για ευρωπαϊκές μάχες και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τις ακολουθεί!

Αρχή με το Europa League με την 4 η αγωνιστική της league phase και ο Ολυμπιακός περιμένει την σκωτσέζικη Ρέιντζερς στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 19:45, με στόχο την τρίτη συνεχόμενη νίκη στη διοργάνωση.

Σειρά στις 22:00 έχει ο ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος» του Βορρά για το Europa league πατάει το χορτάρι του μυθικού Ολντ Τράφορντ. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στους Θεσσαλονικείς σε ένα ματς που περιμένει κάθε ποδοσφαιριστής να ζήσει.

Ο bwinΣΠΟΡ FM όμως θα είναι και στην Σουηδία κοντά στην προσπάθεια του τριφυλλιού. Για την 3 η στροφή της league phase του Conference league,

Τζουργκάρντεν - Παναθηναϊκός στις 22:00 με τον Ρουί Βιτόρια να κάθεται στον πράσινο πάγκο στο πρώτο ευρωπαϊκό του ματς.

Όταν οι διαιτητές σφυρίξουν τη λήξη των αγώνων ακούστε σχόλια με τις πιο δυνατές υπογραφές στους 94,6 και μετά δίνουμε πάσα στους ακροατές.

Η Πέμπτη (07/11) είναι αφιερωμένη στα Κύπελλα Ευρώπης και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σκοράρει παρέα με τις ελληνικές ομάδες!

