Πολύ καλά ήταν τα νέα στην ΑΕΚ όσον αφορά την κατάσταση του Πέτρου Μάνταλου.

Όπως ενημέρωσε χθες το βράδυ στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης, ο αρχηγός της «Ένωσης» και της Εθνικής Ελλάδας θα τεθεί στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα για την προσεχή αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος, και θα δώσει το «παρών» και με την Εθνική Ελλάδας.

Από εκεί και πέρα, στη διάθεση του Αργεντινού προπονητή επιστρέφει ο Λαμέλα, ο οποίος εξέτισε την ποινή του στον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Όπως τόνισε και ο Γιώργος Τσακίρης, δεν περιμένουμε σαρωτικές αλλαγές στο αρχικό σχήμα του «Δικεφάλου» σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση.

Ο Ρότα αναμένεται να πάρει θέση στο δεξί άκρο της άμυνας αντί του Οντουμπάτζο, ο οποίος έπαιξε σε όλο το ματς στο Περιστέρι.

Από εκεί και πέρα, δύσκολα θα χάσει τη θέση του ο Χατζισαφί στα αριστερά της άμυνας.

Ο Πινέδα και ο Περέιρα διεκδικούν φανέλα βασικού, εκτός αν πάει δεξιά ο Λαμέλα και πάει πίσω από τον φορ τον Πινέδα. Υποψήφιοι, λοιπόν, για το αρχικό σχήμα είναι οι Λαμέλα, Κοϊτά και ο Κάλενς αντί του τιμωρημένου Μουκουντί.

