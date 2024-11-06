Ο Παναθηναϊκός φουλάρει για το πολύ σημαντικό ματς απέναντι στην Τζουργκάρντεν για την 3η αγωνιστική του Europa Conference League.

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν την Τρίτη σε συνθετικό γήπεδο στο «Γ. Καλαφάτης», ώστε να προσαρμοστούν στις συνθήκες αγώνα που θα δώσουν την Πέμπτη (7/11, 22:00).

Ο Ρουί Βιτόρια στο δεύτερο παιχνίδι του στον πάγκο του «τριφυλλιού» πρόκειται να ακολουθήσει την πετυχημένη συνταγή του πρώτου αγώνα, επιλέγοντας πάνω-κάτω τα ίδια πρόσωπα με την αναμέτρηση στον Βόλο. Περισσότερα θα φανούν σήμερα, αλλά δείχνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μία αλλαγή στο κέντρο της άμυνας, όπου έπαιξαν Ίνγκασον και Γεντβάι στο Πανθεσσαλικό, αλλά και στα χαφ. Πιθανόν να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα ο Τσέριν στο «8» για να παίξει πιο σφιχτά ο Παναθηναϊκός.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο οι «πράσινοι» είχαν στο αρχικό τόσο τον Ουναΐ, όσο και τον Μπακασέτα. Σε αυτήν την περίπτωση μένει να δούμε ποιος από τους δύο θα μείνει στον πάγκο. Οι υπόλοιπες θέσεις δείχνουν δεδομένες. Δηλαδή, με τον Νταγκόφσκι στο τέρμα, τους Βαγιαννίδη και Μλαντένοβιτς στα μπακ, ενώ ο Αράο θα έχει ρόλο «σκούπας». Τετέ και Τζούριτσιτς θα είναι στα «φτερά» και ο Ιωαννίδης στην κορυφή.

