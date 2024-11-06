Για τη Σουηδία «πέταξε» σήμερα (06/11) στις 10:20 το πρωί η αποστολή του Παναθηναϊκού, από το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Προορισμός των «πράσινων» η Στοκχόλμη, εκεί όπου αύριο (07/11) στις 22:00 θα παίξουν απέναντι στην Τζουργκάρντεν στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του φετινού Conference League.

Θυμίζουμε ότι, ο Ρουί Βιτόρια θα μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου στις 18:15 , μαζί με έναν ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

Παράλληλα, η προπόνηση του «τριφυλλιού» θα ξεκινήσει στις 19:00, αμφότερες σημειωτέον ώρες Ελλάδας.

