Οι Άγγλοι μιλάνε για επαφές της Χαλ με τον Ολυμπιακό για τον Τζολάκη

Η Χαλ φαίνεται πως έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του Κωνσταντίνου Τζολάκη, με τον έγκυρο δημοσιογράφο της ομάδας, Μπάρι Κούπερ, να μεταφέρει ότι οι επαφές με τον Ολυμπιακό βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Η νεοφώτιστη ομάδα της Premier League θέλει να ενισχυθεί άμεσα στη θέση του τερματοφύλακα και ο διεθνής Έλληνας αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την Αγγλία, η Χαλ έχει εκφράσει ξεκάθαρο ενδιαφέρον και δουλεύει πάνω σε μία πρόταση -η οποία, όπως αναφέρεται, μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 20 εκατ. ευρώ- ώστε να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό από άλλους συλλόγους της Premier League (Κόβεντρι και Λιντς μεταξύ άλλων) που επίσης εξετάζουν την περίπτωση του Τζολάκη. Οι «τίγρεις» θεωρούν ότι έχουν σοβαρές πιθανότητες να φτάσουν σε συμφωνία, καθώς ο παίκτης εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο Τζολάκης δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και ο Ολυμπιακός δείχνει διατεθειμένος - σύμφωνα πάντα με το εν λόγω ρεπορτάζ - να συζητήσει την πώλησή του, εφόσον υπάρξει πρόταση που να ικανοποιεί οικονομικά τον σύλλογο. Ο 23χρονος έχει ήδη 131 συμμετοχές με τους «ερυθρόλευκους» και σημαντικές παραστάσεις σε Champions League, Europa League και Conference League, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για τη Χαλ.

Η αγγλική ομάδα θέλει να κλείσει άμεσα τον νέο της βασικό τερματοφύλακα και το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, εξάλλου, κινείται και ανάρτηση του δημοσιογράφου του talkSPORT, Άλεξ Κρουκ, με 200.000 followers στο Χ, που αναφέρει: «Η Χαλ εμφανίζεται αισιόδοξη ότι μπορεί να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Κωνσταντίνου Τζολάκη. Οι νεοφώτιστοι της Premier League έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές για τον διεθνή Έλληνα, σε μια προσπάθεια να προλάβουν τον ανταγωνισμό από άλλους συλλόγους».

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