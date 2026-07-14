Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την τρίτη θέση στο μίτινγκ στίβου της Βουδαπέστης, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του με καλύτερο άλμα στα 5,90 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής άρχισε τον αγώνα του περνώντας με την πρώτη προσπάθεια τα 5,60μ., ενώ στη συνέχεια ξεπέρασε τα 5,80μ. με τη δεύτερη προσπάθεια.

Στη συνέχεια επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική του κατάσταση, καθώς υπερέβη με την πρώτη τα 5,90μ., επίδοση που του χάρισε την τρίτη θέση στον αγώνα.

Ο Καραλής επιχείρησε στη συνέχεια να ξεπεράσει τα 6,00μ., ωστόσο είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες και ολοκλήρωσε τον αγώνα του με καλύτερη επίδοση τα 5,90 μέτρα.

Πηγή: skai.gr

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