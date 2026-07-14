Γκστάαντ Όπεν: Προκρίθηκε στους «16» ο Τσιτσιπάς

Με νίκη συνδύασε την πρεμιέρα του στο Γκστάαντ Όπεν ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς επικράτησε του Ιγκνάσιο Μπούσε με 6-4, 6-4 και εξασφάλισε την πρόκρισή του στη φάση των «16» του τουρνουά.

Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος βρίσκεται στο Νο85 της παγκόσμιας κατάταξης, επιβλήθηκε του Περουβιανού (Νο33), παίρνοντας παράλληλα και «εκδίκηση» για την ήττα που είχε γνωρίσει από τον ίδιο αντίπαλο πριν από λίγες εβδομάδες στο τουρνουά της Μαγιόρκα.

Καθοριστικό στοιχείο της επικράτησής του αποτέλεσε η αποτελεσματικότητα στο σερβίς. Ο Τσιτσιπάς έχασε μόλις πέντε πόντους πίσω από το πρώτο του σερβίς (19/21) και έξι πίσω από το δεύτερο (12/18), ενώ αξιοποίησε τρεις ευκαιρίες για break, φτάνοντας στην 18η νίκη του στη φετινή σεζόν (18-15) και στην τρίτη συνολικά σε τέσσερις συμμετοχές του στο τουρνουά της ελβετικής πόλης.

Στο πρώτο σετ ο Έλληνας πρωταθλητής πίεσε από νωρίς τον αντίπαλό του, δημιουργώντας αρκετές ευκαιρίες, πριν πετύχει το break που του έδωσε το προβάδισμα και τελικά την κατάκτησή του με 6-4.

Στο δεύτερο σετ ο Μπούσε εκμεταλλεύτηκε το μοναδικό break point που δημιούργησε στον αγώνα και προηγήθηκε με 4-3. Ωστόσο, ο Τσιτσιπάς αντέδρασε άμεσα, κατέκτησε τα τρία τελευταία games της αναμέτρησης και «σφράγισε» την πρόκριση στον δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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