ΟΦΗ-Παναθηναϊκός 0-1: Νίκη για τον Τζορτζ

Σήμανε αντεπίθεση και το αφιέρωσε στον Τζορτζ Μπάλντοκ ο Παναθηναϊκός! Στο πρώτο τους ματς μετά τον αδόκητο χαμό του διεθνούς δεξιού μπακ, οι «πράσινοι» έβγαλαν σφυγμό και με ένα υπέροχο γκολ του Τετέ στο 6' απέδρασαν από το «Γεντί Κουλέ» με σκορ 1-0 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.



Πρώτο εκτός έδρας «τρίποντο» για την ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο στο φετινό πρωτάθλημα, η οποία παρότι δεν εντυπωσίασε, κρατά την ουσία και «περηφανεύεται» για την εξαιρετική απόδοση του Βραζιλιάνου σκόρερ της, αλλά και του «πανταχού παρόντα» Άνταμ Τσέριν που έκανε εκπληκτικό ματς!



Ματς με την Τσέλσι στο ΟΑΚΑ για τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη (24/10) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League, δοκιμασία για τον πολύ καλό ΟΦΗ του Ράσταβατς στην Τούμπα την 9η αγωνιστική.

Στο μυαλό των κόουτς:



Με αλλαγές η πρώτη ενδεκάδα του Μίλαν Ράσταβατς στον ΟΦΗ. Ο Χριστογεώργος στην εστία, με τους Γκονσάλες, Λαμπρόπουλο, Χριστόπουλο, Μπαΐνοβιτς. Στο κέντρο ήταν οι Καραχάλιος, Φούντας, Νους, Σενγκέλια και στην κορυφή ο Γιουνγκ.



Στην αντίπερα όχθη ο Ντιέγκο Αλόνσο επέμεινε στο 4-3-3. Επιστροφή Ντραγκόφσκι στην εστία και τετράδα στην άμυνα με Κώτσιρα, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς. Αράο, Τσέριν και Μπακασέτας η επιθετική τριάδα, ενώ στην επίθεση ήταν οι Τετέ, Γερεμέγιεφ και Τζούριτσιτς.



Το ματς:



Mε την ένταση στα «κόκκινα» η εκκίνηση του ματς στο Ηράκλειο και με τον ΟΦΗ να προσπαθεί να αιφνιδιάσει τον Παναθηναϊκό, μόλις στο δεύτερο λεπτό, όταν ο Χατζηθεοδωρίδης, έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, αλλά ο Γιούνγκ έστειλε την μπάλα άουτ με το κεφάλι.



Οι παίκτες του Αλόνσο αναζητούσαν τα πατήματά τούς και στο 6ο λεπτό κατάφεραν να παγώσουν το «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης». Ο Τετέ πήρε την μπάλα από τον Κώτσιρα, βρέθηκε εκτός περιοχής κοντά στο ημικύκλιο και με ένα υπέροχο σουτ συρτό, άνοιξε το σκορ και το πανηγύρισε με τους συμπαίκτες του, σηκώνοντας τη φανέλα του Τζορτζ Μπάλντοκ κάτω από συγκίνηση.

Το γκολ αυτό έστρωσε κάπως την αγωνιστική ψυχολογία του Παναθηναϊκού, όμως στο 9' ο ΟΦΗ λίγο έλειψε να φέρει το ματς στα ίσα. Ο Γκονσάλες έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Ντραγκόφσκι απομάκρυνε με τη γροθιά του, ο Χατζηθεοδωρίδης πήρε το ριμπάουντ, αλλά το πλασέ του έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.



Οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν το ματς κυκλοφορώντας την μπάλα, όμως ο ΟΦΗ παραλίγο από το πουθενά να... ξετυλίξει ένα απρόσμενο «δώρο» του Ντραγκόφσκι. Ο Πολωνός τερματοφύλακας πήρε την πάσα, δέχθηκε πρέσινγκ από τον Γιούνγκ, που παραλίγο να κλέψει με τη βοήθεια του Φούντα, όμως στο τέλος μπλόκαρε και διόρθωσε το λάθος του.



Η συνέχεια βρήκε τον Παναθηναϊκό να παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, και να προειδοποιεί αρχικά στο 21' με τον Τετέ να πέφτει σε «τείχος» αφού τα σουτ του σταμάτησαν σε Λαμπρόπουλο και Χατζηθεοδωρίδη, ενώ στο 23' οι «πράσινοι» έχασαν τεράστια ευκαιρία για το 2-0. Πολύ ωραία αντεπίθεση με τον Μπακασέτα να πατά περιοχή από τα δεξιά και να γυρίζει με δύναμη. Η άμυνα του ΟΦΗ έδιωξε και ο Γερεμέγεφ κάνει φάουλ στον Χριστογεώργο στη συνέχεια.



Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς πήρε τα ηνία του ματς και στο 37' απείλησε με την κεφαλιά του Γιούνγκ που μπλόκαρε ο Ντραγκόφσκι, ενώ ο Γάλλος τέσσερα λεπτά αργότερα λίγο έλειψε να πετύχει ένα τρομερο γκολ. Ο Νους έκλεψε την μπάλα, την πάσαρε αμέσως στον Γιούνγκ που πέρασε τον Τσέριν, εξαπέλυσε το σουτ και τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Ντραγκόφσκι στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους.



Η εκκίνηση στο δεύτερο μέρος βρήκε τις δυο ομάδες χωρίς αλλαγές και τον ΟΦΗ, κυρίως, να προσπαθεί να πλησιάσει την αντίπαλη περιοχή. Τα μαρκαρίσματα ήταν αρκετά με τον Τζήλο να μην αφήνει πολύ το παιχνίδι, σφυρίζοντας συνεχώς.



Οι γηπεδούχοι απείλησαν για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος με τον Χατζηθεοδωρίδη να πλαγιοκοπεί και να επιχειρεί ένα διαγώνιο σουτ το οποίο πέρασε άουτ, ενώ στο 55' το σουτ του Σενγκέλια κατέληξε στην αγκαλιά του Ντραγκόφσκι.



Η άμυνα του Παναθηναϊκού, ήταν ιδιαίτερα οπισθοχωρημένη με αποτέλεσμα ο ΟΦΗ να πάρει μέτρα. Στο 57' οι Κρητικοί πολιόρκησαν τους «πράσινους» με το μακρινό σουτ του Γκονσάλες να αποκρούεται από τον Ντραγκόφσκι και να απομακρύνεται με δυσκολία στη συνέχεια.



Ο Παναθηναϊκός πήρε μέτρα στο γήπεδο και με τον Αλόνσο να ρίχνει στη μάχη τον Πελίστρι αντί του Μαξίμοβιτς απείλησε στο 61' από στατική φάση. Ο Μπακασέτας εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά, ο Αράο έπιασε την κεφαλιά πριν ο Χριστογεώργος μπλοκάρει, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του ΟΦΗ.



Το «τριφύλλι» προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τις διορθωτικές κινήσεις του Ράσταβατς, κυκλοφορώντας την μπάλα με μεγαλύτερη άνεση, και στο 63' το μακρινό σουτ του Μπακασέτα, έπειτα από ωραίο συνδυασμό με τον Αράο, κατέληξε στην αγκαλιά του Χριστογεώργου.



Η ροή του ματς κύλησε με τα μαρκαρίσματα να γίνονται πολύ σκληρά και τον καθαρό αγωνιστικό χώρο να ελαττώνεται σε δραματικό ρυθμό, ελέω των συνεχόμενων σφυριγμάτων του Τζήλου. Ράσταβατς και Αλόνσο προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές, ώστε να βρουν λύσεις από τους πάγκους τους.



Τα τελευταία λεπτά του ματς,κύλησαν με τον ΟΦΗ να πιέζει χωρίς να καταφέρει να σκοράρει και τον Παναθηναϊκό να φεύγει από το Ηράκλειο με μια τεράστιας σημασίας νίκη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.