Παναθηναϊκός: Με Γερεμέγεφ και Τσέριν κόντρα στον ΟΦΗ

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με δύσκολη έξοδο, καθώς αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο «Γεντί Κουλέ» για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League (18:00).



Περίπου μία ώρα πριν την αναμέτρηση έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ντιέγκο Αλόνσο. Κάτω από τα δοκάρια επιστρέφει ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, ενώ στα άκρα της άμυνας θα αγωνιστούν οι Γιάννης Κώτσιρας, Φίλιπ Μλαντένοβιτς και το δίδυμο στα στόπερ θα αποτελέσουν οι Σβέριρ Ίνγκασον, Τιν Γεντβάι.

Στα χαφ, οθα έχει παρτενέρ τονμε τονσε ρόλο επιτελικού, ενώ στο αριστερό άκρο της επίθεσης θα αγωνιστεί ο, δεξιά οκαι σέντερ φορ οΑξίζει να σημειωθεί ότι εκτός 20άδας έμεινε τελικά ο, ο οποίος δεν αισθανόταν καλά από το πρωί με έντονη αδυναμία και ζαλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι «πράσινοι» έχουν μόνο έναν φορ (Γερεμέγεφ) διαθέσιμο για το ματς στο Ηράκλειο.Ντραγκόφσκι - Κώτσιρας, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς - Αράο, Τσέριν, Μπακασέτας - Τετέ, Τζούριτσιτς, Γερεμέγεφ.Στον πάγκο οι Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Ουναΐ, Ζέκα, Μαντσίνι, Μαξίμοβιτς, Πελίστρι, Νίκας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.