Παναθηναϊκός: Με Γερεμέγεφ και Τσέριν κόντρα στον ΟΦΗ

Δείτε την ενδεκάδα που επέλεξε ο Ντιέγκο Αλόνσο για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο.

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με δύσκολη έξοδο, καθώς αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο «Γεντί Κουλέ» για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League (18:00).

Περίπου μία ώρα πριν την αναμέτρηση έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ντιέγκο Αλόνσο. Κάτω από τα δοκάρια επιστρέφει ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, ενώ στα άκρα της άμυνας θα αγωνιστούν οι Γιάννης Κώτσιρας, Φίλιπ Μλαντένοβιτς και το δίδυμο στα στόπερ θα αποτελέσουν οι Σβέριρ Ίνγκασον, Τιν Γεντβάι.



Στα χαφ, ο Γουίλιαν Αράο θα έχει παρτενέρ τον Άνταμ Τσέριν με τον Τάσο Μπακασέτα σε ρόλο επιτελικού, ενώ στο αριστερό άκρο της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Φίλιπ Τζούριτσιτς, δεξιά ο Τετέ και σέντερ φορ ο Άλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός 20άδας έμεινε τελικά ο Άντραζ Σπόραρ, ο οποίος δεν αισθανόταν καλά από το πρωί με έντονη αδυναμία και ζαλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι «πράσινοι» έχουν μόνο έναν φορ (Γερεμέγεφ) διαθέσιμο για το ματς στο Ηράκλειο.

Παναθηναϊκός (Αλόνσο): Ντραγκόφσκι - Κώτσιρας, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς - Αράο, Τσέριν, Μπακασέτας - Τετέ, Τζούριτσιτς, Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο οι Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Ουναΐ, Ζέκα, Μαντσίνι, Μαξίμοβιτς, Πελίστρι, Νίκας.
