Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 2-2: Σοκ για τους Πειραιώτες

Στο μυαλό του κόουτς

Σταθερά με 4-2-3-1 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ. Ο Τζολάκης στο τέρμα, Κάρμο και Ντόη στα στόπερ, ενώ Ροντινέι και Ορτέγκα ήταν τα μπακ. Έσε και Μουζακίτης τα χαφ, με τον Τσικίνιο πιο μπροστά. Στα «φτερά» ήταν Βέλντε και Μασούρας, με τον Ελ Κααμπί να κινείται στην κορυφή.



Με 4-3-3 παρέταξε τον Λεβαδειακό, που, ωστόσο, είχε αρκετά πιο αμυντικό προσανατολισμό, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Στο τέρμα ήταν ο Γκροφ, στα στόπερ Κ. Παπαδόπουλος και Λιάγκας, ενώ Τσάπρας και Μορέιρα τα μπακ. Στα χαφ, Τσοκάι, Λομαράνα και Πλέγας. Στα εξτρέμ Γιαννιώτας και Πεντρόσο, ενώ στην κορυφή ο Όζμπολτ.



Το ματς

Ιδανικότερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να φανταστεί για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Αφού στην πρώτη της ουσιαστικά επίθεση κατάφερε να βρει το γκολ. Ο Κάρμο με ωραία μπαλιά βρήκε στα αριστερά τον Βέλντε που με κεφαλιά-πάσα έψαξε τον Τσικίνιο, ο οποίος έκανε ωραίο πάρσιμο της μπάλας, την οποία έσκαψε και νίκησε τον Γκροφ. Αρχικά δόθηκε offside, αλλά έπειτα από έλεγχο της φάσης το γκολ μέτρησε.



Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν στο ίδιο τέμπο, με «όπλο» την πίεση ψηλά και στο 12’ βρήκαν καλή ευκαιρία με τον Ελ Κααμπί. Ο Μασούρας σέντραρε από τα δεξιά και ο Μαροκινός έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Ούγγρος γκολκίπερ έδιωξε. Στο 17’ ήταν η σειρά του Μασούρα να απειλήσει με σουτ με το αριστερό από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, στέλνοντας την μπάλα πάνω από την αντίπαλη εστία.



Ο Ολυμπιακός έκανε ακόμη πιο ισχυρό το προβάδισμά του στο 21’. Ο Τσικίνιο εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά, ο Ντόη πήδηξε για κεφαλιά και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος βρήκε την μπάλα με το χέρι. Ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα και ο Ελ Κααμπί ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γκροφ.



Ο Λεβαδειακός δεν μπορούσε να κρατήσει με τίποτα μπάλα, δείχνοντας εγκλωβισμένος στο πρέσινγκ των Πειραιωτών μέχρι να κάνει τη διπλή αλλαγή ο Παπαδόπουλος. Με την είσοδο των Ζίνι και Κάτρη (αντί των Πλέγα και Παπαδόπουλου) άλλαξε εντελώς η εικόνα των Βοιωτών. Μόλις ένα λεπτό μετά την είσοδό τους είχαν την πρώτη τους ευκαιρία, στέλνοντας μήνυμα στους «ερυθρόλευκους».



Στο 43’ έχασαν τεράστια ευκαιρία! Ο Γιαννιώτας έφυγε κάθετα, αλλά αστόχησε σε τετ-α-τετ με τον Τζολάκη. Στις καθυστερήσεις ο Λεβαδειακός βρήκε το γκολ που τον έβαλε ξανά στο κόλπο. Ο Ζίνι μπήκε από τα αριστερά, ο Ντόη τον ανέτρεψε και ο Όζμπολτ ευστόχησε στο πέναλτι, μειώνοντας σε 2-1. Συνοπτικά το πρώτο ημίχρονο χωρίστηκε σε δύο μέρη. Στα πρώτα περίπου 40 λεπτά, στα οποία κυριάρχησε ο Ολυμπιακός, έχοντας και προίκα το 2-0, ενώ δεν απειλήθηκε καθόλου και στο υπόλοιπο μέχρι την ανάπαυλα, στο οποίο ο Λεβαδειακός βελτιώθηκε και επιβραβεύτηκε με το γκολ.



Το μήνυμα ο Ολυμπιακός δεν το πήρε και ξεκίνησε το β’ μέρος όπως τελείωσε το πρώτο. Αφού δεν έβγαζε ένταση στο παιχνίδι του. Στο 54’ είχε την πρώτη του καλή στιγμή, με τον Μασούρα να σεντράρει για τον Βέλντε που δεν έφτασε για λίγο στην μπάλα. Αμέσως μετά ο Νορβηγός έκανε ωραίο ελιγμό στα όρια της περιοχής, αλλά όχι και καλό σουτ.



Ο Λεβαδειακός που είχε μεγαλύτερη πίστη πλέον στις δυνατότητές του, «πάγωσε» το Καραϊσκάκη στο 57’. Ο Πεντρόσο έκανε από τα αριστερά τη σέντρα και ο Γιαννιώτας με ωραία κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 2-2!



Αυτή η εξέλιξη έφερε νευρικότητα στον Ολυμπιακό που είχε επιπολαιότητα στην κυκλοφορία της μπάλας για αρκετό διάστημα.

