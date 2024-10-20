Λογαριασμός
Συγκίνηση στο «Γεντί Κουλέ»: Μια αγκαλιά οι παίκτες, αφιέρωσαν το γκολ του Τετέ στον Μπάλντοκ - Δείτε βίντεο

Ο Τετέ άνοιξε το σκορ στην Κρήτη απέναντι στον ΟΦΗ μόλις στο 6' και μαζί με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκού το αφιέρωσαν όλοι μαζί στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ

Παναθηναϊκός: Μια αγκαλιά οι παίκτες, αφιέρωσαν το 1-0 επί του ΟΦΗ στον Μπάλντοκ

Ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα στην έδρα του ΟΦΗ νωρίς νωρίς για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα μόλις στο 6' χάρη με συρτό σουτ του Τετέ με το αριστερό.

Μετά το γκολ ολόκληρη η ομάδα του «τριφυλλιού» κράτησε τη φανέλα του Τζορτζ Μπάλντοκ και αφιέρωσε το γκολ στη μνήμη του, σε μία άκρως συγκινητική στιγμή.

